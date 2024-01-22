https://sputnikarabic.ae/20240122/مشاهد-للحظة-العثور-على-ناجين-من-سقوط-طائرة-فالكون-10-في-أفغانستان-فيديو-1085272579.html
مشاهد للحظة العثور على ناجين من سقوط طائرة "فالكون 10" في أفغانستان... فيديو
مشاهد للحظة العثور على ناجين من سقوط طائرة "فالكون 10" في أفغانستان... فيديو
تناقلت وسائل إعلام في أفغانستان، مشاهد توثق لحظة الوصول إلى الطائرة المنكوبة "فالكون 10"، حيث عُثر على أشخاص على قيد الحياة. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T09:40+0000
2024-01-22T09:40+0000
2024-01-22T09:40+0000
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وأكدت وزارتي الطيران والنقل في أفغانستان، أن مسار الطائرة "فالكون 10" المحطمة لم يكن مخططًا مسبقًا في المجال الجوي للبلاد، وأن الانحراف عن المسار كان بسبب مشاكل فنية نشأت أثناء الرحلة، بحسب إذاعة "حريات" الأفغانية.وكان على متن الطائرة ستة أشخاص، أربعة من أفراد الطاقم وراكبان، نجا 4 منهم وقُتل اثنان.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "راكبان روسيان لقيا حتفهما". مضيفًا أن طائرة خاصة ستتوجه إلى كابول، يوم الثلاثاء، لإجلاء جثتي القتيلين، ونقلهما إلى روسيا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد للحظة العثور على ناجين من سقوط طائرة "فالكون 10" في أفغانستان... فيديو
تناقلت وسائل إعلام في أفغانستان، مشاهد توثق لحظة الوصول إلى الطائرة المنكوبة "فالكون 10"، حيث عُثر على أشخاص على قيد الحياة.
وأكدت وزارتي الطيران والنقل في أفغانستان، أن مسار الطائرة "فالكون 10" المحطمة لم يكن مخططًا مسبقًا في المجال الجوي للبلاد، وأن الانحراف عن المسار كان بسبب مشاكل فنية نشأت أثناء الرحلة، بحسب إذاعة "حريات" الأفغانية.
وكان على متن الطائرة ستة أشخاص، أربعة من أفراد الطاقم وراكبان، نجا 4 منهم وقُتل اثنان.
وأفاد مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرة خاصة ستقوم بنقل جثتي المواطنين الروسيين، الذين لقيا حتفهما في تحطم طائرة روسية خاصة من طراز "فالكون"، في أفغانستان.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "راكبان روسيان لقيا حتفهما". مضيفًا أن طائرة خاصة ستتوجه إلى كابول، يوم الثلاثاء، لإجلاء جثتي القتيلين، ونقلهما إلى روسيا.