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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240122/مصدر-يكشف-لـسبوتنيك-عن-عدد-المرتزقة-الفرنسيين-في-أوكرانيا-والأفواج-التي-يخدمون-فيها-1085291623.html
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" عن عدد المرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا والأفواج التي يخدمون فيها
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" عن عدد المرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا والأفواج التي يخدمون فيها
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، وصل أكثر من 300 مرتزق فرنسي إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال لصالح... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T15:01+0000
2024-01-22T15:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف المصدر أنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وصل أكثر من 300 مرتزق من فرنسا إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال لصالح أوكرانيا، وقد خدم بعضهم في فوج المظليين الثاني للفيلق الأجنبي التابع للواء الحادي عشر المحمول جواً التابع للقوات البرية الفرنسية".وأوضح المصدر أنه "خلال المعارك، قُتل نحو 130 مرتزقا، وغادر ما يصل إلى 170 شخصًا الأراضي الأوكرانية. ابتداءً من يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وكان هناك 50 مسلحًا من فرنسا في المنطقة العسكرية الشمالية".ووفقا للمتطوعين، هناك 13 اسمًا في القائمة. وتراوحت أعمار الفرنسيين الذين شاركوا في الأعمال العدائية في أوكرانيا من 22 إلى 49 سنة."سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوفوأوضحت آنا نوفيكوفا، رئيسة منظمة "إس أو إس دونباس"، التي تحمل الجنسيتين الروسية والفرنسية، لـ"سبوتنيك"، أن المعلومات حول أي من هؤلاء الفرنسيين على قيد الحياة، أو من مات أو أُصيب، تحتاج إلى توضيح.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20240122/سبوتنيك-تكشف-عن-قائمة-بأسماء-المرتزقة-الفرنسيين-الذين-تم-تحييدهم-في-خاركوف-1085266154.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا

مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" عن عدد المرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا والأفواج التي يخدمون فيها

15:01 GMT 22.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، وصل أكثر من 300 مرتزق فرنسي إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال لصالح أوكرانيا.
وأضاف المصدر أنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وصل أكثر من 300 مرتزق من فرنسا إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال لصالح أوكرانيا، وقد خدم بعضهم في فوج المظليين الثاني للفيلق الأجنبي التابع للواء الحادي عشر المحمول جواً التابع للقوات البرية الفرنسية".
وأوضح المصدر أنه "خلال المعارك، قُتل نحو 130 مرتزقا، وغادر ما يصل إلى 170 شخصًا الأراضي الأوكرانية. ابتداءً من يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وكان هناك 50 مسلحًا من فرنسا في المنطقة العسكرية الشمالية".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوف
08:07 GMT
وقامت مجموعة من المتطوعين الفرنسيين من منظمة "إس أو إس دونباس"، اليوم الاثنين، بتقديم قائمة جزئية للمرتزقة الفرنسيين الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الروسي على موقعهم، مع أسماء وتواريخ ميلاد، إلى وكالة "سبوتنيك".
ووفقا للمتطوعين، هناك 13 اسمًا في القائمة. وتراوحت أعمار الفرنسيين الذين شاركوا في الأعمال العدائية في أوكرانيا من 22 إلى 49 سنة.
"سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوف
وأوضحت آنا نوفيكوفا، رئيسة منظمة "إس أو إس دونباس"، التي تحمل الجنسيتين الروسية والفرنسية، لـ"سبوتنيك"، أن المعلومات حول أي من هؤلاء الفرنسيين على قيد الحياة، أو من مات أو أُصيب، تحتاج إلى توضيح.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".
وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
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