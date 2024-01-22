https://sputnikarabic.ae/20240122/هل-بدأ-العد-التنازلي-للوجود-الأمريكي-في-العراق-1085292576.html

هل بدأ العد التنازلي للوجود الأمريكي في العراق

هل بدأ العد التنازلي للوجود الأمريكي في العراق

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إن حكومة العراق ماضية باتجاه إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، مشيرًا إلى "قرب... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T15:44+0000

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هل بدأ العد التنازلي للوجود الأمريكي في العراق هل بدأ العد التنازلي للوجود الأمريكي في العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث نفيه "للأنباء التي تحدثت عن دخول قوات إضافية أجنبية إلى العراق".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جدّد يوم الخميس الماضي، دعوته إلى رحيل التحالف الدولي المشارك في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) من العراق، واعتبر أن "انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية ضرورة لأمن العراق واستقراره"، مؤكدًا أنه "لم تعد هناك أي مبررات لوجود التحالف الدولي، والموقف الأمني بشهادة كل المختصين هو أن (داعش) لا يمثل تهديدا للدولة العراقية".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي مناف جلال الموسوي: "كان من المفترض أن يبدأ العد التنازلي من أيام حكومة الكاظمي الذي طلب من الإدارة الأمريكية إجلاء القوات الأمريكية، وكان هناك وعدا بانسحابها في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، لكن يبدو أن المتغيرات في العراق بعد انتخابات 2022 والخلافات السياسية ووجود مشروعين في العراق ثم تشكيل الإطار التنسيقي الذي كان أحد شروطه إعلان هدنة بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة، ومن وقتها تغير الحديث عن إجلاء القوات الأمريكية".وأوضح الخبير أن "اتفاقية قوات التحالف تشير إلى أن الانسحاب يجب أن يكون بموافقة الطرفين، وأن يتم تقديم طلب الانسحاب قبلها بعام وتتم جدولة الانسحاب، وقد شكلت الحكومة العراقية لجنة لهذا الغرض لكنها لم تعطي نتائج واضحة حتى الآن، وأيضا يبدو أن الأمريكيين بدأوا يتحركون للضغط على الحكومة العراقية حيث عقدت السفيرة الأمريكية اجتماعا مع سفراء "الناتو" فيما يبدو أنه رسالة للعراق بأن انسحاب القوات الأمريكية يعني انسحاب السفارة الأمريكية، وربما بقية سفارات دول الناتو، وكل هذه ربما يسفر عن إشكاليات قد لا تستطيع الحكومة مواجهتها خصوصا مع وجود إشكاليات حقيقية تتمثل في ارتباط المبيعات النفطية للعراق ببنك التجارة الأمريكي، وبعض الإشارات من عملية تغول الإدارة الأمريكية في أكثر من مفصل من المفاصل السياسية والاقتصادية للعراق، وكلها إشكاليات قد تعاني منها الحكومة في عملية تحديد خروج هذه القوات من عدمها".وتابع: "هذا الطلب قائم حيث يريد رئيس الوزراء تخفيف التوتر في المنطقة، وأن تكون العلاقة مع واشنطن مبنية على أسس صحيحة، فضلا عن أنه ملزم بقرار مجلس النواب العراق لعام 2020 الذي يلزم السلطة التنفيذية بضرورة العمل على تنفيذ قرار خروج القوات الأجنبية".وأكد الخبير أن "السوداني لا يريد قطع العلاقات مع واشنطن لكنه يرغب في إنهاء التواجد العسكري الذي يسبب مشكلات للعراق وللمنطقة، ولهذا فهو يدفع باتجاه مغادرة القوات الأجنبية"، مشيرًا إلى أنه "يتمتع بدعم البرلمان وقد وقع أغلبية النواب على وثيقة لإصدار قانون يلزم السلطة التنفيذية بإخراج القوات الأجنبية".وتابع: "الإدارة الأمريكية استغلت الوضع الهش للعراق وعززت تواجدها بعد أن غادرت في 2013، لكنها عادت بدعوى محاربة داعش في 2014"، مشددا على أن "الدستور العراقي يمنع أن يكون العراق منطلقا أو قاعدة لانتهاك حقوق جيرانه، كما أن السوداني يحاول أيضا تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن لأن هذا سينعكس إيجابيا على استقرار وأمن العراق".

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