https://sputnikarabic.ae/20240122/وزارة-المال-الأوكرانية-الإنفاق-الدفاعي-تجاوز-49-مليار-دولار-في-العام-2023-1085294588.html

وزارة المال الأوكرانية: الإنفاق الدفاعي تجاوز 49 مليار دولار في العام 2023

وزارة المال الأوكرانية: الإنفاق الدفاعي تجاوز 49 مليار دولار في العام 2023

أفادت وزارة المال الأوكرانية، اليوم الاثنين، بإنفاق 49.1 مليار دولار على ميزانية الدفاع في عام 2023، والتي بلغت 60% من ميزانية الدولة بأكملها. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T16:59+0000

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وصرحت الوزارة في بيان على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في عام 2023، بلغت النفقات العامة لميزانية الدولة لقطاع الأمن والدفاع 1 843.8 مليار هريفنيا (49.1 مليار دولار) أو 60.8% من إجمالي مبلغ النفقات العامة لميزانية الدولة".وأشارت الوزارة إلى توجيه الأموال على النحو المحدد من قبل وزارة المال، لشراء المعدات العسكرية والخاصة والأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والحماية الشخصية والوقود ومواد التشحيم والمواد الغذائية، فضلا عن الدعم المالي للجيش والتأمين الطبي، وتم تمويل إنفاق القطاع الأمني من قبل "الحكومة من خلال عائدات الضرائب وسندات الحرب".في وقت سابق، ادعى شميغال أن البلاد خصصت 100% من الضرائب المحصلة من المواطنين والشركات للاحتياجات العسكرية. بالإضافة إلى هذه النفقات، وفقا لرئيس الوزراء، هناك أيضا مساعدة عسكرية من الحلفاء وتبرعات من بعض المانحين. وصرح رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، روكسولانا بيدلاس، أن أوكرانيا زادت الإنفاق العسكري منذ بداية العام، ووفقا لها، يتم توجيه كل هريفنيا ثانية من ميزانية البلاد في عام 2023 للدفاع.وذكرت وزارة المالالأوكرانية، في وقت سابق، أنه على مدى 9 أشهر الماضية، تجاوز الإنفاق العسكري 34 مليار دولار، وهو ما يقرب من 60% من حجم الإنفاق من ميزانية الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240122/الأمم-المتحدة-التقارير-المتعلقة-بالذخائر-العنقودية-في-أوكرانيا-تثير-قلقا-بالغا--1085294062.html

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