https://sputnikarabic.ae/20240123/ألمانيا-تؤنب-فرنسا-علنا-بسبب-تقصيرها-عن-دعم-القوات-الأوكرانية-1085308361.html
ألمانيا تؤنب فرنسا علنا بسبب تقصيرها عن دعم القوات الأوكرانية
ألمانيا تؤنب فرنسا علنا بسبب تقصيرها عن دعم القوات الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، وجّه انتقادات شديدة اللهجة لفرنسا بسبب عدم قيامها بإرسال الأعداد الكافية من المساعدات العسكرية... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T06:01+0000
2024-01-23T06:01+0000
2024-01-23T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية مقالاً، جاء فيه أنه "نتيجة الوضع العسكري القاتم والمبهم بالنسبة لأوكرانيا وبعد فشل الهجوم المضاد في الصيف، ومنع الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي تخصيص دفعات جديدة، وخوفًا من خسارة كييف للحرب والمواجهة أمام روسيا، تتزايد الدعوات من بعض القادة الأوروبيين لزيادة إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتشمل هذه المجموعة في المقام الأول المستشار الألماني أولاف شولتس".واعتبر المقال أن الفجوة بين "الخطاب الفرنسي المنمق المؤيد لأوكرانيا في بعض الأحيان" ومساهمة فرنسا "المقاسة باليورو" لا تزال كبيرة.وعلق دبلوماسي أوروبي مجهول للصحيفة بالقول، إن ألمانيا وعدت كييف بثمانية مليارات يورو في عام 2024، وهولندا بـ 2.5 مليار يورو، في حين لم يسمع أي شيء من هذا القبيل من فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20221201/شولتز-يصف-الناتو-بأنه-الضامن-المركزي-لأمن-أوروبا-1070745880.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ألمانيا تؤنب فرنسا علنا بسبب تقصيرها عن دعم القوات الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، وجّه انتقادات شديدة اللهجة لفرنسا بسبب عدم قيامها بإرسال الأعداد الكافية من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
ونشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية مقالاً، جاء فيه أنه "نتيجة الوضع العسكري القاتم والمبهم بالنسبة لأوكرانيا وبعد فشل الهجوم المضاد في الصيف، ومنع الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي تخصيص دفعات جديدة، وخوفًا من خسارة كييف للحرب والمواجهة أمام روسيا، تتزايد الدعوات من بعض القادة الأوروبيين لزيادة إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتشمل هذه المجموعة في المقام الأول المستشار الألماني أولاف شولتس".
ولفتت الصحيفة: "في الأسابيع الأخيرة، ألقى محاضرات على زملائه في الاتحاد الأوروبي بطريقة غير عادية للغاية بالنسبة له شخصيًا، وبالنسبة لقواعد المخاطبة في المنظمة، حيث طالب شولتس "علنًا" أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حذو برلين، التي أعلنت مضاعفة المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا العام إلى ثمانية مليارات يورو، في حين وجهت نداءها إلى الدول الكبرى: إيطاليا وإسبانيا وقبل كل شيء لفرنسا".
واعتبر المقال أن الفجوة بين "الخطاب الفرنسي المنمق المؤيد لأوكرانيا في بعض الأحيان" ومساهمة فرنسا "المقاسة باليورو" لا تزال كبيرة.
وعلق دبلوماسي أوروبي مجهول للصحيفة بالقول، إن ألمانيا وعدت كييف بثمانية مليارات يورو في عام 2024، وهولندا بـ 2.5 مليار يورو، في حين لم يسمع أي شيء من هذا القبيل من فرنسا.