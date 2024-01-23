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الجيش الإسرائيلي يعلن استكماله تطويق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن استكماله تطويق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "قوات الفرقة 98 استكملت عملية تطويق مدينة خان يونس وقضت بالتعاون مع سلاح الجو على عشرات عديدة من المخربين على مدار... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T09:38+0000
2024-01-23T09:38+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "خلال يوم شهد قتالا مكثفا، قضت القوات على عشرات المخربين في معارك وجها لوجه بتعاون مع غارات سلاح الجو، وتمت تصفية خلايا مخربين مسلحة بصواريخ آر بي جي على مسافة عشرات الأمتار المعدودة عن القوات، ومخربون أطلقوا صواريخ مضادة للدروع ومخربون تم القضاء عليهم بينما عملوا على تفخيخ المحاور والمباني".ودعا أدرعي، في بيان آخر، "سكان منطقة خان يونس ومخيم اللاجئين بالانتقال فورًا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240123/نتنياهو-عشنا-أمس-أحد-أصعب-الأيام-منذ-اندلاع-الحرب-مع-قطاع-غزة-1085312736.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن استكماله تطويق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

09:38 GMT 23.01.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "قوات الفرقة 98 استكملت عملية تطويق مدينة خان يونس وقضت بالتعاون مع سلاح الجو على عشرات عديدة من المخربين على مدار آخر أربع وعشرين ساعة".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "خلال يوم شهد قتالا مكثفا، قضت القوات على عشرات المخربين في معارك وجها لوجه بتعاون مع غارات سلاح الجو، وتمت تصفية خلايا مخربين مسلحة بصواريخ آر بي جي على مسافة عشرات الأمتار المعدودة عن القوات، ومخربون أطلقوا صواريخ مضادة للدروع ومخربون تم القضاء عليهم بينما عملوا على تفخيخ المحاور والمباني".
ودعا أدرعي، في بيان آخر، "سكان منطقة خان يونس ومخيم اللاجئين بالانتقال فورًا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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08:52 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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