عربي
سوريا تتأهل للدور الثاني من كأس آسيا لأول مرة في تاريخها
https://sputnikarabic.ae/20240123/الخارجية-السورية-لا-مبرر-للضربات-الأردنية-على-أراضينا-1085323298.html
الخارجية السورية: لا مبرر للضربات الأردنية على أراضينا
الخارجية السورية: لا مبرر للضربات الأردنية على أراضينا
أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، عن "أسفها الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية". 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T13:07+0000
2024-01-23T13:07+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38d1e7f60f82160e04bad8c94764f154.jpg
وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن "آخر تلك الضربات كانت استهداف قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين".وشددت على أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".وأضاف البيان أن "التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة كافة الانتهاكات بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات".وأكدت الخارجية، في بيانها، أن "سوريا مستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والعمل على إنهائها أينما وجدت".في هذه الأثناء، أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، بأن "قوات من حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع الأردن"، مضفية أن "القوات المسلحة السورية نجحت في تفكيك عدة عبوات ناسفة على جانب أحد الطرق في ريف محافظة درعا".وقالت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية، الأسبوع الماضي، إن الأردن شن عدة غارات جوية جنوبي سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات.وبعدها بأيام، أعلن الجيش الأردني وقوع اشتباكات، بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة من المهربين على الحدود الشمالية مع سوريا، مشيرا إلى ضبطه مهربين وكميات من الأسلحة والمواد المخدرة.
https://sputnikarabic.ae/20231218/الجيش-الأردني-يعلن-استمرار-الاشتباكات-على-الحدود-مع-سوريا-1084248204.html
https://sputnikarabic.ae/20231218/وزير-أردني-بعد-حادث-الحدود-مع-سوريا-نحارب-ميليشيات-مدعومة-من-قوى-إقليمية-1084233904.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877844_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_fbfae4420557015ac679012ee7f4be50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية السورية: لا مبرر للضربات الأردنية على أراضينا

13:07 GMT 23.01.2024
© Sputnik . Mohammad Damour وزارة الخارجية السورية
 وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، عن "أسفها الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية".
وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن "آخر تلك الضربات كانت استهداف قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين".
وشددت على أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
الجيش الأردني يعلن استمرار الاشتباكات على الحدود مع سوريا
18 ديسمبر 2023, 18:27 GMT
وأضاف البيان أن "التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة كافة الانتهاكات بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات".
وأكدت الخارجية، في بيانها، أن "سوريا مستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والعمل على إنهائها أينما وجدت".
في هذه الأثناء، أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، بأن "قوات من حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع الأردن"، مضفية أن "القوات المسلحة السورية نجحت في تفكيك عدة عبوات ناسفة على جانب أحد الطرق في ريف محافظة درعا".
الجيش الأردني يستعد لمناورات الأسد المتأهب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
وزير أردني بعد حادث الحدود مع سوريا: نحارب ميليشيات مدعومة من قوى إقليمية
18 ديسمبر 2023, 11:28 GMT
وقالت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية، الأسبوع الماضي، إن الأردن شن عدة غارات جوية جنوبي سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات.
وبعدها بأيام، أعلن الجيش الأردني وقوع اشتباكات، بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة من المهربين على الحدود الشمالية مع سوريا، مشيرا إلى ضبطه مهربين وكميات من الأسلحة والمواد المخدرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 21 عسكريا في معارك بقطاع غزة13:32 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала