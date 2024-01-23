https://sputnikarabic.ae/20240123/الخارجية-السورية-لا-مبرر-للضربات-الأردنية-على-أراضينا-1085323298.html

الخارجية السورية: لا مبرر للضربات الأردنية على أراضينا

الخارجية السورية: لا مبرر للضربات الأردنية على أراضينا

أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، عن "أسفها الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية". 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T13:07+0000

2024-01-23T13:07+0000

2024-01-23T13:07+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار الأردن

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38d1e7f60f82160e04bad8c94764f154.jpg

وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن "آخر تلك الضربات كانت استهداف قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين".وشددت على أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".وأضاف البيان أن "التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة كافة الانتهاكات بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات".وأكدت الخارجية، في بيانها، أن "سوريا مستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والعمل على إنهائها أينما وجدت".في هذه الأثناء، أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، بأن "قوات من حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع الأردن"، مضفية أن "القوات المسلحة السورية نجحت في تفكيك عدة عبوات ناسفة على جانب أحد الطرق في ريف محافظة درعا".وقالت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية، الأسبوع الماضي، إن الأردن شن عدة غارات جوية جنوبي سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات.وبعدها بأيام، أعلن الجيش الأردني وقوع اشتباكات، بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة من المهربين على الحدود الشمالية مع سوريا، مشيرا إلى ضبطه مهربين وكميات من الأسلحة والمواد المخدرة.

https://sputnikarabic.ae/20231218/الجيش-الأردني-يعلن-استمرار-الاشتباكات-على-الحدود-مع-سوريا-1084248204.html

https://sputnikarabic.ae/20231218/وزير-أردني-بعد-حادث-الحدود-مع-سوريا-نحارب-ميليشيات-مدعومة-من-قوى-إقليمية-1084233904.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي