https://sputnikarabic.ae/20240123/السماح-لكبار-قادة-حماس-بمغادرة-غزة-تفاصيل-مقترح-قدمته-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-1085310117.html

"السماح لكبار قادة حماس بمغادرة غزة"... تفاصيل مقترح قدمته إسرائيل لوقف إطلاق النار

"السماح لكبار قادة حماس بمغادرة غزة"... تفاصيل مقترح قدمته إسرائيل لوقف إطلاق النار

قال مسؤولان إن "إسرائيل قدمت مقترحًا يقضي بمغادرة كبار قادة حركة حماس غزة، كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار". 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T07:07+0000

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وحسب وسائل إعلام أمريكية، "يأتي المقترح الاستثنائي، الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس بالكامل".ووفقا للمسؤولين المطلعين على المفاوضات، فإن "مقترح إسرائيل بأن قادة حماس يغادرون غزة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تقبله الحركة، تمت مناقشته كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة، مرة في الشهر الماضي في وارسو من قبل مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، ثم مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".وأضاف المسؤولين أن "ذلك يأتي وسط موجة من النشاط الدبلوماسي لمحاولة التوصل إلى وقف طويل للقتال وإطلاق سراح الرهائن الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة".ولم تخفِ إسرائيل نيتها الاستمرار في مطاردة قادة "حماس" لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب. وقال نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، إنه "أمر الموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا"، وتعهد بـ"القضاء عليهم في جميع أنحاء العالم، حتى لو استغرق الأمر سنوات".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلة، أمس الاثنين، بأن إسرائيل قدمت خلال الأيام الماضية، مقترحًا لوقف القتال في قطاع غزة لمدة شهرين، ضمن اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "إسرائيل قدمت لحماس اقتراحًا عبر قطريين ومصريين لوقف القتال لمدة تصل لشهرين، كجزء من اتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".وقال المسؤولون الإسرائيليون إن "مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وافق قبل 10 أيام على معايير اقتراح جديد لصفقة الرهائن تختلف عن صفقات رفضتها حماس سابقًا". وإن الاقتراح الجديد سيشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على قيد الحياة وعودة جثث الرهائن القتلى على عدة مراحل.وبحسب الموقع الإسرائيلي، تشمل المرحلة الأولى من الصفقة "إطلاق سراح نساء ورجال تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ورهائن في حالة طبية حرجة. أما المرحلة الثانية ستشمل إطلاق سراح مجندات ورجال تقل أعمارهم عن 60 عامًا من غير الجنود، وجنود من الرجال وجثث الرهائن. كما يشمل الاقتراح إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من مراكز سكانية والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين لمدينة غزة".ويشير الاقتراح بوضوح إلى أن "إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب ولا على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المقدر عددهم بـ6000 سجين لديها"، بحسب "واللا".وأوضحت المصادر الإسرائيلية قائلة: "إننا ننتظر رد حماس ونشعر بتفاؤل حذر إزاء القدرة على إحراز تقدم في الأيام المقبلة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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