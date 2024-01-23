https://sputnikarabic.ae/20240123/الصواريخ-الروسية-المضادة-للطائرات-المسيرة-في-روسيا-تدخل-قريبا-للخدمة-1085307780.html
الصواريخ الروسية المضادة للطائرات المسيرة في روسيا تدخل قريبا للخدمة
الصواريخ الروسية المضادة للطائرات المسيرة في روسيا تدخل قريبا للخدمة
أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا أكملت اختبارات الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أنها من المفترض أن تدخل قريبًا للخدمة مع منظومات الدفاع... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T04:00+0000
2024-01-23T04:00+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "شركات المجمع الصناعي الدفاعي وبالتعاون مع الجيش، تعكف على استكمال اختبارات الصواريخ الصغيرة المضادة للطائرات بدون طيار. من المتوقع أن تدخل إلى الخدمة في المستقبل القريب مع منظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات التي تعمل بالمنطقة العسكرية الشمالية".وأضاف المصدر أن "الصواريخ مصممة في المقام الأول لتدمير الطائرات بدون طيار الصغيرة والمروحيات الرباعية وكذلك طائرات بدون طيار "إف.بي.في"، والتي تستخدم بأعداد كبيرة على خط التماس القتالي في الطلعات الهجومية والاستطلاعية".
https://sputnikarabic.ae/20240117/الدفاع-الروسية-إسقاط-7-صواريخ-فيلخا-و4-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1085077589.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, رصد عسكري
الصواريخ الروسية المضادة للطائرات المسيرة في روسيا تدخل قريبا للخدمة
أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا أكملت اختبارات الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أنها من المفترض أن تدخل قريبًا للخدمة مع منظومات الدفاع الجوي "سام" بمنطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
" إن "شركات المجمع الصناعي الدفاعي وبالتعاون مع الجيش، تعكف على استكمال اختبارات الصواريخ الصغيرة المضادة للطائرات بدون طيار. من المتوقع أن تدخل إلى الخدمة في المستقبل القريب مع منظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات التي تعمل بالمنطقة العسكرية الشمالية".
وأضاف المصدر أن "الصواريخ مصممة في المقام الأول لتدمير الطائرات بدون طيار الصغيرة والمروحيات الرباعية وكذلك طائرات بدون طيار "إف.بي.في"، والتي تستخدم بأعداد كبيرة على خط التماس القتالي في الطلعات الهجومية والاستطلاعية".