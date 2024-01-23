https://sputnikarabic.ae/20240123/الكرملين-حول-مطالبات-زيلينسكي-الإقليمية-لروسيا-فشل-كل-هذه-المحاولات-واضح-للعيان-1085337177.html

الكرملين حول مطالبات زيلينسكي الإقليمية لروسيا: فشل كل هذه المحاولات واضح للعيان

الكرملين حول مطالبات زيلينسكي الإقليمية لروسيا: فشل كل هذه المحاولات واضح للعيان

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول المطالبات الإقليمية لروسيا "ليست غباء، بل هي محاولة لتمويه... 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T17:45+0000

2024-01-23T17:45+0000

2024-01-23T17:45+0000

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وقال بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "هذا ليس غباء. ربما تكون تلك محاولة بطريقة أو بأخرى لإخفاء المشاكل التي تتراكم لدى نظام كييف، حيث يواجه زيلينسكي مشاكل كبيرة بالفعل. وكان ينبغي عليه أن يفهم ما الذي يجب عليه القيام به لوقف كل ذلك، لكنه لا يريد".وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لقد استنفدت الجهات الراعية له كل ما لديها، لكنه يحاول مرة أخرى الحصول على الدعم اللامتناهي، ويريد حقًا أن يتشبه بالرئيس الروسي بوتين، على سبيل المثال، بحيث يدعمه الشعب بأكمله، لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة".وأشار بيسكوف إلى أنه "لهذا السبب يحاول (زيلينسكي) اتخاذ مثل هذه الخطوات الأيديولوجية السخيفة وغير المنطقية، كما يبدو له، محاولًا إعلان بعض المطالبات بأراضينا، لكن التناقض بين كل هذه المحاولات واضح للعيان".ولفت إلى أن المزيد من الناس في أوكرانيا يعتقدون أن نظام كييف يرتكب خطأ ما، ويواصل إراقة الدماء.وقال: "بدأ المزيد والمزيد من الناس في أوكرانيا يعتقدون أنه ربما هناك شيء يفعله نظام كييف بشكل خاطئ، ويستمر في إراقة الدماء التي لا معنى لها تمامًا".

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