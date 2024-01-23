https://sputnikarabic.ae/20240123/الكرملين-زيلينسكي-في-وضع-صعب-بعد-توقف-الغرب-عن-إعطائه-المال-1085335932.html
الكرملين: زيلينسكي في وضع صعب بعد توقف الغرب عن إعطائه المال
الكرملين: زيلينسكي في وضع صعب بعد توقف الغرب عن إعطائه المال
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن فلاديمير زيلينسكي، في وضع صعب، لأن الغرب توقف عن إعطائه المال، وهناك اضطرابات داخل... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T16:27+0000
2024-01-23T16:27+0000
2024-01-23T16:27+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على مرسوم زيلينسكي: "بشأن الأراضي الروسية التي يسكنها الأوكرانيون تاريخيًا": "زيلينسكي في وضع صعب للغاية، لقد توقفوا عن إعطائه المال، ولا توجد قذائف كافية له في الخارج، هناك اضطرابات في الداخل، هناك الكثير من الأشخاص غير الراضين".وأضاف: "إنهم (الدول الأوروربية) بحاجة إلى تبرير ما يقومون به، بطريقة أو بأخرى، لدافعي الضرائب، خاصة وأن الوضع أصبح أكثر صعوبة من الناحية الاقتصادية".وعلّق بيسكوف، على تصريحات وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن على برلين أن تدرك خطر الصراع العسكري المحتمل مع روسيا: "تتسابق الآن جميع العواصم الأوروبية للإعلان عن خطر وهمي ينبع من روسيا".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا، باعتبارها دولة كبيرة، كانت دائمًا "عدوًا خارجيًا مثاليًا" لأوروبا الغربية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240115/الدفاع-الألمانية-تعلق-على-لخطة-السرية-الروسية-المزعومة-لمهاجة-الناتو--1085005322.html
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روسيا, العالم
الكرملين: زيلينسكي في وضع صعب بعد توقف الغرب عن إعطائه المال
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن فلاديمير زيلينسكي، في وضع صعب، لأن الغرب توقف عن إعطائه المال، وهناك اضطرابات داخل البلاد، لذا عليه تمويه مواقفه.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على مرسوم زيلينسكي: "بشأن الأراضي الروسية التي يسكنها الأوكرانيون تاريخيًا": "زيلينسكي في وضع صعب للغاية، لقد توقفوا عن إعطائه المال، ولا توجد قذائف كافية له في الخارج، هناك اضطرابات في الداخل، هناك الكثير من الأشخاص غير الراضين".
وتابع: "يحتاج إلى شيء لتمويه مواقفه. ولهذا السبب يقوم بتمويهها بمثل هذه المراسيم السخيفة، ومن غير المرجح أن يساعد هذا نظام كييف بطريقة أو بأخرى، فالصعوبات تزداد، على الرغم من حقيقة، أنه ربما لا تزال هناك عقول أكثر أو أقل ذكاءً تفهم ما يجب القيام به للخروج من هذا الوضع".
وأضاف: "إنهم (الدول الأوروربية) بحاجة إلى تبرير ما يقومون به، بطريقة أو بأخرى، لدافعي الضرائب، خاصة وأن الوضع أصبح أكثر صعوبة من الناحية الاقتصادية".
وعلّق بيسكوف، على تصريحات وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن على برلين أن تدرك خطر الصراع العسكري المحتمل مع روسيا: "تتسابق الآن جميع العواصم الأوروبية للإعلان عن خطر وهمي ينبع من روسيا".
وقال: "كل شيء هنا واضح تمامًا، لقد أنفق الأوروبيون الكثير من الأموال على أوكرانيا، وفي وقت من الأوقات، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، ذلك بأنه استثمار في فهم الأمريكيين، ولكن من وجهة النظر تلك، فهذا الاستثمار قد فشل. والأوروبيون يدركون ذلك جيدًا، أن أموالهم ذهبت وأهدروا الأموال، والآن يحتاجون إلى حشد الرأي العام بطريقة ما، وإثارته بشكل مصطنع، من خلال اختراع عدو خارجي".
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا، باعتبارها دولة كبيرة، كانت دائمًا "عدوًا خارجيًا مثاليًا" لأوروبا الغربية.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.