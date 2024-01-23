https://sputnikarabic.ae/20240123/الكرملين-زيلينسكي-في-وضع-صعب-بعد-توقف-الغرب-عن-إعطائه-المال-1085335932.html

الكرملين: زيلينسكي في وضع صعب بعد توقف الغرب عن إعطائه المال

الكرملين: زيلينسكي في وضع صعب بعد توقف الغرب عن إعطائه المال

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن فلاديمير زيلينسكي، في وضع صعب، لأن الغرب توقف عن إعطائه المال، وهناك اضطرابات داخل... 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T16:27+0000

2024-01-23T16:27+0000

2024-01-23T16:27+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على مرسوم زيلينسكي: "بشأن الأراضي الروسية التي يسكنها الأوكرانيون تاريخيًا": "زيلينسكي في وضع صعب للغاية، لقد توقفوا عن إعطائه المال، ولا توجد قذائف كافية له في الخارج، هناك اضطرابات في الداخل، هناك الكثير من الأشخاص غير الراضين".وأضاف: "إنهم (الدول الأوروربية) بحاجة إلى تبرير ما يقومون به، بطريقة أو بأخرى، لدافعي الضرائب، خاصة وأن الوضع أصبح أكثر صعوبة من الناحية الاقتصادية".وعلّق بيسكوف، على تصريحات وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن على برلين أن تدرك خطر الصراع العسكري المحتمل مع روسيا: "تتسابق الآن جميع العواصم الأوروبية للإعلان عن خطر وهمي ينبع من روسيا".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا، باعتبارها دولة كبيرة، كانت دائمًا "عدوًا خارجيًا مثاليًا" لأوروبا الغربية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240115/الدفاع-الألمانية-تعلق-على-لخطة-السرية-الروسية-المزعومة-لمهاجة-الناتو--1085005322.html

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