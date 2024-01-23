https://sputnikarabic.ae/20240123/المتحدث-باسم-الاتحاد-الأوروبي-قدراتنا-محدودة-للضغط-على-إسرائيل-لوقف-الحرب-في-غزة-1085309908.html

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: قدراتنا محدودة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: قدراتنا محدودة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

كشف الاتحاد الأوروبي عن "ضغوط على إسرائيل من قبل المفوضية الأوروبية بهدف الوصول لهدنة إنسانية في غزة". 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T06:45+0000

2024-01-23T06:45+0000

2024-01-23T06:45+0000

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وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بينو، في تصريحات لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "قدرات الاتحاد الأوروبي محدودة فيما يتعلق بوقف الحرب في غزة".وأضاف بينو: "لا يمكننا اتخاذ قرارات أقوى من ذلك، فإسرائيل دولة شريكة وصديقة للاتحاد الأوروبي، وهناك دول في الاتحاد الأوروبي لديها علاقات قوية وتاريخية مع إسرائيل، وإذا تحدثنا عن استخدام أدوات أقوى لوقف الحرب يجب أن يكون هناك إجماع في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير موجود".وأكد على "ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين"، مبينا أن "حل الدولتين سيكون في صلب مباحثات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وليس فقط وقف إطلاق النار".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240123/مقترح-إسرائيلي-جديد-لوقف-الأعمال-القتالية-في-قطاع-غزة-1085307555.html

https://sputnikarabic.ae/20240122/الخارجية-الأمريكية-تعلن-مقتل-23-أمريكيا-خلال-تصعيد-الصراع-في-غزة-1085303248.html

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