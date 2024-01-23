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https://sputnikarabic.ae/20240123/براغي-مفقودة-تدعم-أخطر-أجزاء-الطائرة-مسافر-يتدخل-ويمنع-كارثة-صور-1085315284.html
براغي مفقودة تدعم أخطر أجزاء الطائرة... مسافر يتدخل ويمنع كارثة... صور
براغي مفقودة تدعم أخطر أجزاء الطائرة... مسافر يتدخل ويمنع كارثة... صور
تم إلغاء رحلة متجهة إلى نيويورك قبل دقائق من إقلاعها، الأسبوع الماضي، عندما اكتشف أحد الركاب عدة براغي مفقودة من جناح الطائرة. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T10:11+0000
2024-01-23T10:11+0000
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وكان الراكب البريطاني فيل هاردي (41 عاما) على متن الطائرة في مطار مانشستر في المملكة المتحدة في 15 يناير/كانون الثاني، عندما لاحظ عدم وجود براغي وقرر تحذير طاقم الطائرة.قال ممثل شركة "فيرجن أتلانتيك" إنه تم استدعاء المهندسين على الفور لإجراء فحوصات صيانة على طائرة إيرباص " A330" قبل إقلاعها المقرر إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.وأضاف: "تم إلغاء الرحلة لإتاحة الوقت لإجراء فحوصات صيانة وقائية إضافية، ما أعطى فريقنا وقتا لإكمال الفحوصات".وقال هاردي إن موظفي شركة الطيران أكدوا له مرارا وتكرارا أنه لا توجد مشاكل تتعلق بالسلامة في الجناح، لكن مخاوفه زادت بسبب المحنة الأخيرة التي فقدت فيها طائرة تابعة لشركة " ألاسكا إيرلاينز" سدادة باب الطائرة وتطاير جزء من جسم الطائرة في منتصف الرحلة.وقال المهندس نيل فيرث إن اللوحة المتضررة كانت عبارة عن هيكل ثانوي يستخدم لتحسين الديناميكا الهوائية للطائرة.
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براغي مفقودة تدعم أخطر أجزاء الطائرة... مسافر يتدخل ويمنع كارثة... صور

10:11 GMT 23.01.2024
© AFP 2023 / MARTIN BERNETTIطائرة تابعة لشركة طيران لاتام تقف على مدرج في مطار سانتياغو الدولي
طائرة تابعة لشركة طيران لاتام تقف على مدرج في مطار سانتياغو الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / MARTIN BERNETTI
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تم إلغاء رحلة متجهة إلى نيويورك قبل دقائق من إقلاعها، الأسبوع الماضي، عندما اكتشف أحد الركاب عدة براغي مفقودة من جناح الطائرة.
وكان الراكب البريطاني فيل هاردي (41 عاما) على متن الطائرة في مطار مانشستر في المملكة المتحدة في 15 يناير/كانون الثاني، عندما لاحظ عدم وجود براغي وقرر تحذير طاقم الطائرة.
قال ممثل شركة "فيرجن أتلانتيك" إنه تم استدعاء المهندسين على الفور لإجراء فحوصات صيانة على طائرة إيرباص " A330" قبل إقلاعها المقرر إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.
وأضاف: "تم إلغاء الرحلة لإتاحة الوقت لإجراء فحوصات صيانة وقائية إضافية، ما أعطى فريقنا وقتا لإكمال الفحوصات".
وقال هاردي إن موظفي شركة الطيران أكدوا له مرارا وتكرارا أنه لا توجد مشاكل تتعلق بالسلامة في الجناح، لكن مخاوفه زادت بسبب المحنة الأخيرة التي فقدت فيها طائرة تابعة لشركة " ألاسكا إيرلاينز" سدادة باب الطائرة وتطاير جزء من جسم الطائرة في منتصف الرحلة.
وقال المهندس نيل فيرث إن اللوحة المتضررة كانت عبارة عن هيكل ثانوي يستخدم لتحسين الديناميكا الهوائية للطائرة.
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