براغي مفقودة تدعم أخطر أجزاء الطائرة... مسافر يتدخل ويمنع كارثة... صور
© AFP 2023 / MARTIN BERNETTIطائرة تابعة لشركة طيران لاتام تقف على مدرج في مطار سانتياغو الدولي
© AFP 2023 / MARTIN BERNETTI
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تم إلغاء رحلة متجهة إلى نيويورك قبل دقائق من إقلاعها، الأسبوع الماضي، عندما اكتشف أحد الركاب عدة براغي مفقودة من جناح الطائرة.
وكان الراكب البريطاني فيل هاردي (41 عاما) على متن الطائرة في مطار مانشستر في المملكة المتحدة في 15 يناير/كانون الثاني، عندما لاحظ عدم وجود براغي وقرر تحذير طاقم الطائرة.
قال ممثل شركة "فيرجن أتلانتيك" إنه تم استدعاء المهندسين على الفور لإجراء فحوصات صيانة على طائرة إيرباص " A330" قبل إقلاعها المقرر إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.
وأضاف: "تم إلغاء الرحلة لإتاحة الوقت لإجراء فحوصات صيانة وقائية إضافية، ما أعطى فريقنا وقتا لإكمال الفحوصات".
🚨IT IS JUST A FEW MISSING SCREWS. WHAT COULD GO WRONG?— The Dibster (@richarddibX) January 22, 2024
STOP HIRING DEI DUMB DUMBS
NYC-bound flight canceled when passenger notices missing bolts on plane wing
A New York-bound Virgin Atlantic flight was canceled just moments before takeoff last week when an alarmed passenger… pic.twitter.com/NGhLNVRXhX
وقال هاردي إن موظفي شركة الطيران أكدوا له مرارا وتكرارا أنه لا توجد مشاكل تتعلق بالسلامة في الجناح، لكن مخاوفه زادت بسبب المحنة الأخيرة التي فقدت فيها طائرة تابعة لشركة " ألاسكا إيرلاينز" سدادة باب الطائرة وتطاير جزء من جسم الطائرة في منتصف الرحلة.
وقال المهندس نيل فيرث إن اللوحة المتضررة كانت عبارة عن هيكل ثانوي يستخدم لتحسين الديناميكا الهوائية للطائرة.