https://sputnikarabic.ae/20240123/بكاء-سوري-مصري-على-الهواء-بعد-فوز-المنتخب-السوري-فيديو--1085334678.html
بكاء "سوري مصري" على الهواء بعد فوز المنتخب السوري... فيديو
بكاء "سوري مصري" على الهواء بعد فوز المنتخب السوري... فيديو
عبّر مراسل قنوات "بي إن سبورت" الإعلامي السوري، وائل البرزة، ومساعد مدرب سوريا المصري، محمود فايز، ومدرب منتخب سوريا، هيكتور كوبر، بعد تأهيل منتخب سوريا إلى... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T15:24+0000
2024-01-23T15:24+0000
2024-01-23T15:24+0000
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ووثقت عدسات الكاميرا لحظات مؤثرة بين البرزة وفايز، خلال مقابلة صحفية بعد فوز المنتخب السوري على نظيره الهندي، اليوم الثلاثاء، وتأهله للدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الـ7 بكأس آسيا، حيث يتأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.والتقت سوريا مع الهند، اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجّل اللاعب السوري عمر خريبين هدف التأهل للمنتخب السوري في مرمى الهند في الدقيقة 76.
https://sputnikarabic.ae/20240123/سوريا-تتأهل-للدور-الثاني-من-كأس-آسيا-لأول-مرة-في-تاريخها-1085326694.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
بكاء "سوري مصري" على الهواء بعد فوز المنتخب السوري... فيديو
عبّر مراسل قنوات "بي إن سبورت" الإعلامي السوري، وائل البرزة، ومساعد مدرب سوريا المصري، محمود فايز، ومدرب منتخب سوريا، هيكتور كوبر، بعد تأهيل منتخب سوريا إلى الدور القادم بالبكاء الشديد.
ووثقت عدسات الكاميرا لحظات مؤثرة بين البرزة وفايز، خلال مقابلة صحفية بعد فوز المنتخب السوري على نظيره الهندي، اليوم الثلاثاء، وتأهله للدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الـ7 بكأس آسيا، حيث يتأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.
والتقت سوريا مع الهند، اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجّل اللاعب السوري عمر خريبين هدف التأهل للمنتخب السوري في مرمى الهند في الدقيقة 76.