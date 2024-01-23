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https://sputnikarabic.ae/20240123/بكاء-سوري-مصري-على-الهواء-بعد-فوز-المنتخب-السوري-فيديو--1085334678.html
بكاء "سوري مصري" على الهواء بعد فوز المنتخب السوري... فيديو
بكاء "سوري مصري" على الهواء بعد فوز المنتخب السوري... فيديو
عبّر مراسل قنوات "بي إن سبورت" الإعلامي السوري، وائل البرزة، ومساعد مدرب سوريا المصري، محمود فايز، ومدرب منتخب سوريا، هيكتور كوبر، بعد تأهيل منتخب سوريا إلى... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T15:24+0000
2024-01-23T15:24+0000
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ووثقت عدسات الكاميرا لحظات مؤثرة بين البرزة وفايز، خلال مقابلة صحفية بعد فوز المنتخب السوري على نظيره الهندي، اليوم الثلاثاء، وتأهله للدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الـ7 بكأس آسيا، حيث يتأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.والتقت سوريا مع الهند، اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجّل اللاعب السوري عمر خريبين هدف التأهل للمنتخب السوري في مرمى الهند في الدقيقة 76.
https://sputnikarabic.ae/20240123/سوريا-تتأهل-للدور-الثاني-من-كأس-آسيا-لأول-مرة-في-تاريخها-1085326694.html
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نادي الفيديو

بكاء "سوري مصري" على الهواء بعد فوز المنتخب السوري... فيديو

15:24 GMT 23.01.2024
© AFP 2023 / LOUAI BESHARAمدرب منتخب سوريا هيكتور كوبر ومساعده المصري محمود فايز
مدرب منتخب سوريا هيكتور كوبر ومساعده المصري محمود فايز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / LOUAI BESHARA
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عبّر مراسل قنوات "بي إن سبورت" الإعلامي السوري، وائل البرزة، ومساعد مدرب سوريا المصري، محمود فايز، ومدرب منتخب سوريا، هيكتور كوبر، بعد تأهيل منتخب سوريا إلى الدور القادم بالبكاء الشديد.
ووثقت عدسات الكاميرا لحظات مؤثرة بين البرزة وفايز، خلال مقابلة صحفية بعد فوز المنتخب السوري على نظيره الهندي، اليوم الثلاثاء، وتأهله للدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
المنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، الثلاثاء، 23 يناير، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
مجتمع
سوريا تتأهل للدور الثاني من كأس آسيا لأول مرة في تاريخها
13:31 GMT
ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الـ7 بكأس آسيا، حيث يتأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.
والتقت سوريا مع الهند، اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجّل اللاعب السوري عمر خريبين هدف التأهل للمنتخب السوري في مرمى الهند في الدقيقة 76.
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