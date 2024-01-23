https://sputnikarabic.ae/20240123/خبير-لا-طائل-من-تقديم-الدعم-لأوكرانيا-1085328913.html
خبير: لا طائل من تقديم الدعم لأوكرانيا
خبير: لا طائل من تقديم الدعم لأوكرانيا
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T14:27+0000
2024-01-23T14:27+0000
2024-01-23T14:27+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: لا طائل من تقديم الدعم لأوكرانيا
خبير: لا طائل من تقديم الدعم لأوكرانيا
لافروف أمام مجلس الأمن: البحث عن سبل تسوية سلمية في أوكرانيا معقد. وهو ما قال عنه مدير مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى:الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق في ملابسات الهجوم على دونيتسك. حول هذا، تحدث الخبير القانوني الأستاذ محمد الساعدي:فرنسا ترسل 300 مرتزق إلى أوكرانيا. وهو ما قال عنه الباحث السياسي الدكتور محمد الديهي:الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا. عن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، الأستاذ إيهاب جبارين:بريطانيا وأمريكا والبحرين ودول أخرى تعلن شن ضربات جوية ضد مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث السياسي اليمني الأستاذ محمد الوجيه:وعن هذا الموضوع، تحدث أيضا رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء "سبأ"، الأستاذ نصر الدين عامر:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: لا طائل من تقديم الدعم لأوكرانيا
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
لافروف أمام مجلس الأمن: البحث عن سبل تسوية سلمية في أوكرانيا معقد. وهو ما قال عنه مدير مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى:
"الدعم الذي قُدم إلى دولة فاشلة مثل أوكرانيا أصبح بلا فائدة وزيلينسكي نازي ومتطرف ومتصهين مثل نتنياهو، ونرى أن الولايات المتحدة هزمت في أوكرانيا واليمن وفلسطين وبحر الصين".
الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق في ملابسات الهجوم على دونيتسك. حول هذا، تحدث الخبير القانوني الأستاذ محمد الساعدي:
"قصف المدنيين الذي حصل أمس كان قصفا إرهابيا وحشيا على مراكز تسوق المدنيين وهذا مخالف لاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في حالة الحرب، ولكن إجراء التحقيق من قبل الأمم المتحدة هو كما سبق عندما قصفت أوكرانيا أسرى الحرب في نفس الجمهورية ولم يتم آنذاك أي إدانة أو إجراء رادع، لذلك فشلت الأمم المتحدة فشلا ذريعا في أن تكون جهة محايدة".
فرنسا ترسل 300 مرتزق إلى أوكرانيا. وهو ما قال عنه الباحث السياسي الدكتور محمد الديهي:
"أهم اسباب إرسال فرنسا للمرتزقة الانتصارات التي تحققها القوات الروسية، والفشل في محاولة إنهاك روسيا واستنزافها، كما أنها محاولة لتشتيت الداخل الفرنسي بخصوص الملف الأوكراني وإشغاله عن المشكلات الداخلية".
الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا. عن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، الأستاذ إيهاب جبارين:
"الحديث عن الصفقات هو نوع من التماهي وإضافة الغشاوة على الواقع ولكن في النهاية يجب أن ندرك أن تل أبيب باتت تعي أكثر فأكثر بأنه كل ما يجري في داخل القطاع لا يحقق لها الأهداف التي وضعتها منذ البداية ولا إعادة الأسرى، وهذا ما جعل أيزنكوت يقول، إنه لا سبيل إلا الذهاب إلى صفقة لتحرير الأسرى وهذا يحتاج إلى قرارات شجاعة، أي الذهاب إلى الصفقة".
بريطانيا وأمريكا والبحرين ودول أخرى تعلن شن ضربات جوية ضد مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث السياسي اليمني الأستاذ محمد الوجيه:
"الاعتداء الأمريكي البريطاني الصهيوني أتى نتيجة للموقف المبدئي الإنساني الديني من قبل أبناء الشعب اليمني ككل كقوة ثورية وقوة سياسية وقوة عسكرية الذي قام لنصرة إخوانهم في غزة فكان ذلك من خلال مواجهة العدو الصهيوني عبر البحر الأحمر، وإذا تدخل الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي، فإن اليمن لديه من القوة والجرأة ما يستخدم الورقة العسكرية ضد هذا الاتحاد".
وعن هذا الموضوع، تحدث أيضا رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء "سبأ"، الأستاذ نصر الدين عامر:
"البحر الأحمر بالنسبة لنا فهو آمن وهم يعلمون أننا لا نستهدف إلا السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل، طبعا نحن ندرك حجم إمكانياتهم، ولكننا متوكلين على الله ونستند على شعب كبير وقوي ولديه رغبة لمساندة الشعب الفلسطيني".
التفاصيل في الملف الصوتي...