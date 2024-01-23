https://sputnikarabic.ae/20240123/خبير-لا-طائل-من-تقديم-الدعم-لأوكرانيا-1085328913.html

خبير: لا طائل من تقديم الدعم لأوكرانيا

خبير: لا طائل من تقديم الدعم لأوكرانيا

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T14:27+0000

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2024-01-23T14:27+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: لا طائل من تقديم الدعم لأوكرانيا خبير: لا طائل من تقديم الدعم لأوكرانيا

لافروف أمام مجلس الأمن: البحث عن سبل تسوية سلمية في أوكرانيا معقد. وهو ما قال عنه مدير مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى:الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق في ملابسات الهجوم على دونيتسك. حول هذا، تحدث الخبير القانوني الأستاذ محمد الساعدي:فرنسا ترسل 300 مرتزق إلى أوكرانيا. وهو ما قال عنه الباحث السياسي الدكتور محمد الديهي:الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا. عن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، الأستاذ إيهاب جبارين:بريطانيا وأمريكا والبحرين ودول أخرى تعلن شن ضربات جوية ضد مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث السياسي اليمني الأستاذ محمد الوجيه:وعن هذا الموضوع، تحدث أيضا رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء "سبأ"، الأستاذ نصر الدين عامر:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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