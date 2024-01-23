https://sputnikarabic.ae/20240123/دبلوماسي-تشيكي-كبير-حلفاء-كييف-يتحدثون-علنا-عن-تقسيم-أوكرانيا-1085326250.html

دبلوماسي تشيكي كبير: حلفاء كييف يتحدثون علنا عن تقسيم أوكرانيا

دبلوماسي تشيكي كبير: حلفاء كييف يتحدثون علنا عن تقسيم أوكرانيا

أفاد نائب وزير الخارجية التشيكي السابق بيتر درولاك، إن حلفاء كييف الغربيين سيتحدثون قريبًا علنًا عن تقسيم أوكرانيا لإنهاء الأعمال العدائية في البلاد. 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T13:26+0000

2024-01-23T13:26+0000

2024-01-23T13:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال درولاك في مقابلة مع قناة "برلمانتي ليستي" على "يوتيوب": "السيناريو الرئيسي، استنادا إلى الوضع الحقيقي، ينص على أن كييف لن تسيطر على جميع الأراضي الواقعة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا. وأولئك الذين يصرون على ذلك ويعتبرون هذا الشرط الرئيسي للسلام هم في أوهام".ووفقا له، فإن أوكرانيا، التي فقدت الدعم الغربي، ستستمر في الانهيار خلال الصراع مع روسيا إذا لم يجبرها حلفاؤها على تقديم تنازلات.وفي اليوم السابق، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنه لإنهاء الصراع في أوكرانيا، سيتعين على كييف أن تتخلى عن أراضيها لموسكو.وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وقد أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

https://sputnikarabic.ae/20240122/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يتعين-على-كييف-التخلي-عن-الأراضي-لصالح-موسكو-1085284846.html

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