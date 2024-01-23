https://sputnikarabic.ae/20240123/رئيس-يفشل-في-حفل-تنصيبه-كاد-أن-يغمى-عليه-مرتين-أثناء-إلقاء-خطاب-الفوز-فيديو-1085315510.html

رئيس يفشل في حفل تنصيبه... كاد أن يغمى عليه مرتين أثناء إلقاء خطاب الفوز... فيديو

رئيس يفشل في حفل تنصيبه... كاد أن يغمى عليه مرتين أثناء إلقاء خطاب الفوز... فيديو

فشل رئيس ليبيريا الجديد جوزيف بواكاي، في استكمال خطاب حفل تنصيبه رئيسًا على البلاد، لتتم مساعدته على الخروج من المنصة أثناء مراسم أداء اليمين. 23.01.2024, سبوتنيك عربي

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كان بواكاي، 79 عامًا، يتحدث لمدة 30 دقيقة تقريبًا في حفل تنصيبه، لكن الحفل انتهى فجأة بعد أن بدأ بواكاي، الذي ارتدى زي ليبيريا التقليدي لهذه المناسبة، تظهر عليه علامات الاضطراب الجسدي أثناء التحدث.وفشل مرتين في استكمال حديثه وكاد يغمى عليه، قبل أن يقتاده المسؤولون بعيدًا عن المنصة، بعد أن حاول دون جدوى مواصلة خطابه، فيما تشير بعض التقارير إلى أنه عانى من الإرهاق الحراري.وأدى بواكاي، اليمين الدستورية كأكبر رئيس لليبيريا على الإطلاق، في الحفل الذي أقيم في مبنى الكابيتول، مقر البرلمان في العاصمة مونروفيا.وهزم بواكاي، الرئيس المنتهية ولايته، نجم كرة القدم السابق جورج ويا، بفارق ضئيل في انتخابات الإعادة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

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