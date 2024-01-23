https://sputnikarabic.ae/20240123/سو-25-روسية-تدمر-عددا-من-المدرعات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1085311366.html
"سو-25" روسية تدمر عددا من المدرعات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
"سو-25" روسية تدمر عددا من المدرعات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية ضرب أهداف مواقع وتحصينات أوكرانية على محور كراسني ليمان. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T08:00+0000
2024-01-23T08:00+0000
2024-01-23T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن الطائرة الهجومية من طراز "سو 25" هاجمت أفرادًا معادين ومركبات مدرعة خفيفة على محور كراسني ليمان، مضيفة أنه تم استخدام صواريخ موجهة من طراز "إس 8" على ارتفاعات منخفضة.سلاح روسي يناور بسرعة المدرعات ويضرب بقوة المدافع والدباباتوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. الصواريخ الروسية المضادة للطائرات المسيرة في روسيا تدخل قريبا للخدمة
https://sputnikarabic.ae/20240123/فوج-الهندسة-الروسي-يفكك-الألغام-ويفتح-ممرات-آمنة-على-محور-كوبيانسك-1085307998.html
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روسيا
"سو-25" روسية تدمر عددا من المدرعات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
08:00 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 08:12 GMT 23.01.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية ضرب أهداف مواقع وتحصينات أوكرانية على محور كراسني ليمان.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن الطائرة الهجومية من طراز "سو 25" هاجمت أفرادًا معادين ومركبات مدرعة خفيفة على محور كراسني ليمان، مضيفة أنه تم استخدام صواريخ موجهة من طراز "إس 8" على ارتفاعات منخفضة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "بعد الانتهاء من المهمة القتالية، نفذت الطواقم مناورة مضادة للصواريخ بإطلاق النار على أهداف حرارية كاذبة وعادت بنجاح إلى المطار العسكري".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.