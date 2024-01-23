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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240123/طائرة-مسيرة-تدعم-جنودا-روس-متحصنين-في-خندق-بالذخيرة-فيديو-1085314059.html
طائرة مسيرة تدعم جنودا روس متحصنين في خندق بالذخيرة... فيديو
طائرة مسيرة تدعم جنودا روس متحصنين في خندق بالذخيرة... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه مسيرة روسية تقوم بتسليم الذخيرة إلى الجنود في الخنادق بالقرب من أفديفكا. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T09:07+0000
2024-01-23T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وخلال عملية التسليم، يظهر مقطع الفيديو الجنود الروس المتحصنين وهم يشتبكون مع القوات الأوكرانية."سو-25" روسية تدمر عددا من المدرعات الأوكرانية على محور كراسني ليمانوخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، أصبحت مهام الطائرات دون طيار أكثر اتساعًا، حيث يتم استخدامها ليس فقط للاستطلاع الجوي وتدمير الأهداف، ولكن أيضًا لتوصيل الطعام والذخيرة والتلغيم وإزالة الألغام وحتى مرافقة السجناء.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.ألمانيا تؤنب فرنسا علنا بسبب تقصيرها عن دعم القوات الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240122/الجيش-الأوكراني-ينسحب-من-مواقعه-بسبب-النقص-الحاد-في-الذخيرة-1085291171.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

طائرة مسيرة تدعم جنودا روس متحصنين في خندق بالذخيرة... فيديو

09:07 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 23.01.2024)
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورتدريب الغواصين من القوات الهندسية في مقاطعة فولغوغراد، خلال التدريب القتالي والخاص لأطقم الغوص في مركز التدريب الإقليمي رقم 187 متعدد الأنواع في مدينة فولجسكي بمقاطعة فولغوغراد.
تدريب الغواصين من القوات الهندسية في مقاطعة فولغوغراد، خلال التدريب القتالي والخاص لأطقم الغوص في مركز التدريب الإقليمي رقم 187 متعدد الأنواع في مدينة فولجسكي بمقاطعة فولغوغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© Sputnik . Kirill Braga
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه مسيرة روسية تقوم بتسليم الذخيرة إلى الجنود في الخنادق بالقرب من أفديفكا.
وخلال عملية التسليم، يظهر مقطع الفيديو الجنود الروس المتحصنين وهم يشتبكون مع القوات الأوكرانية.

في خضم المعركة، قام مشغلو الطائرات دون طيار بتسليم القنابل اليدوية مباشرة إلى الخنادق، الذي يساعد في تجديد ذخيرة الجنود الروس بسرعة.

"سو-25" روسية تدمر عددا من المدرعات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
وخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، أصبحت مهام الطائرات دون طيار أكثر اتساعًا، حيث يتم استخدامها ليس فقط للاستطلاع الجوي وتدمير الأهداف، ولكن أيضًا لتوصيل الطعام والذخيرة والتلغيم وإزالة الألغام وحتى مرافقة السجناء.
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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