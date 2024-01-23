https://sputnikarabic.ae/20240123/طائرة-مسيرة-تدعم-جنودا-روس-متحصنين-في-خندق-بالذخيرة-فيديو-1085314059.html

طائرة مسيرة تدعم جنودا روس متحصنين في خندق بالذخيرة... فيديو

طائرة مسيرة تدعم جنودا روس متحصنين في خندق بالذخيرة... فيديو

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه مسيرة روسية تقوم بتسليم الذخيرة إلى الجنود في الخنادق بالقرب من أفديفكا. 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T09:07+0000

2024-01-23T09:07+0000

2024-01-23T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وخلال عملية التسليم، يظهر مقطع الفيديو الجنود الروس المتحصنين وهم يشتبكون مع القوات الأوكرانية."سو-25" روسية تدمر عددا من المدرعات الأوكرانية على محور كراسني ليمانوخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، أصبحت مهام الطائرات دون طيار أكثر اتساعًا، حيث يتم استخدامها ليس فقط للاستطلاع الجوي وتدمير الأهداف، ولكن أيضًا لتوصيل الطعام والذخيرة والتلغيم وإزالة الألغام وحتى مرافقة السجناء.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.ألمانيا تؤنب فرنسا علنا بسبب تقصيرها عن دعم القوات الأوكرانية

https://sputnikarabic.ae/20240122/الجيش-الأوكراني-ينسحب-من-مواقعه-بسبب-النقص-الحاد-في-الذخيرة-1085291171.html

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روسيا, العالم, رصد عسكري