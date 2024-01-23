عربي
"القسام" تصب "الزيت على نار" صباح إسرائيل القاسي بإعلان ضربة جديدة
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240123/علماء-روس-يبتكرون-معدنا-خفيفا-وصلبا-مثاليا-لصناعة-الطائرات-1085313586.html
علماء روس يبتكرون معدنا خفيفا وصلبا مثاليا لصناعة الطائرات
علماء روس يبتكرون معدنا خفيفا وصلبا مثاليا لصناعة الطائرات
ابتكر العلماء في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، مادة مركبة مرنة جديدة، لا تقل قوتها عن الفولاذ، ووزنها أخف بثلاث مرات، ويمكن استخدامها في صناعات السيارات... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T08:51+0000
2024-01-23T08:51+0000
مجتمع
علوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/17/1085313409_0:858:2048:2010_1920x0_80_0_0_618f1578097fae711164703394e5f878.jpg
وقالت الخدمة الصحفية في الجامعة في بيان: "ابتكر علماء الجامعة مادة مركبة جديدة أخف ثلاث مرات من الفولاذ، لكن قوتها متشابهة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحتفظ بخصائصها الميكانيكية العالية عند درجة حرارة 500 درجة مئوية، أي أنها تتفوق على العديد من المواد المركبة المعروفة بالمصفوفة المعدنية، بما في ذلك المواد المتينة للغاية".وفقا للعلماء، فإنه يمكن الحصول على المادة بسرعة وسهولة عن طريق خلط مساحيق الألمنيوم وأكسيد الألومنيوم النانوية معا، وطحنها باستخدام مطحنة كروية، ثم معالجتها باستخدام نظام تلبيد البلازما الحراري، ونتيجة هذه العملية يكون مركب أخف بثلاث مرات ولكنه في الوقت نفسه ليس أقل متانة منه، في نطاق درجة حرارة واسع.وأوضح العلماء أن أفضل مادة مركبة حصلوا عليها كانت تلك التي فيها نسبة أكسيد الألومنيوم 3 في المئة.ووفقا لهم، فإن اللدونة العالية للمادة الجديدة تجعلها أكثر مقاومة للتشققات الدقيقة والتشوهات الأخرى مقارنة بمركبات الألمنيوم المستخدمة حاليا، ما يسمح باستخدامها لحل عدد كبير من المهام في الصناعة والعلوم، بما في ذلك تقليل وزن تلك الأجزاء من السيارات والطائرات التي تتعرض باستمرار لتأثيرات حرارية وميكانيكية قوية.
https://sputnikarabic.ae/20240123/بحث-ضخم-يحطم-أسطورة-أفضل-فيتامين-للإنسان-1085312260.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/17/1085313409_0:666:2048:2202_1920x0_80_0_0_f90b6d74179765d4ccc064cd3627a0fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, العالم
علوم, العالم

علماء روس يبتكرون معدنا خفيفا وصلبا مثاليا لصناعة الطائرات

08:51 GMT 23.01.2024
© Photo / unsplash/ Greg Rosenkeنسيج بني وأخضر على طاولة خشبية بنية
نسيج بني وأخضر على طاولة خشبية بنية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© Photo / unsplash/ Greg Rosenke
تابعنا عبر
ابتكر العلماء في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، مادة مركبة مرنة جديدة، لا تقل قوتها عن الفولاذ، ووزنها أخف بثلاث مرات، ويمكن استخدامها في صناعات السيارات والطيران.
وقالت الخدمة الصحفية في الجامعة في بيان: "ابتكر علماء الجامعة مادة مركبة جديدة أخف ثلاث مرات من الفولاذ، لكن قوتها متشابهة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحتفظ بخصائصها الميكانيكية العالية عند درجة حرارة 500 درجة مئوية، أي أنها تتفوق على العديد من المواد المركبة المعروفة بالمصفوفة المعدنية، بما في ذلك المواد المتينة للغاية".

وتتكون المادة من مكونين رئيسيين - حبيبات الألمنيوم الصغير ومقاسها ميكرون وأصغر، بالإضافة إلى "الإطار" المحيط بخليط أكسيد الألومنيوم والألمنيوم المعدني.

وفقا للعلماء، فإنه يمكن الحصول على المادة بسرعة وسهولة عن طريق خلط مساحيق الألمنيوم وأكسيد الألومنيوم النانوية معا، وطحنها باستخدام مطحنة كروية، ثم معالجتها باستخدام نظام تلبيد البلازما الحراري، ونتيجة هذه العملية يكون مركب أخف بثلاث مرات ولكنه في الوقت نفسه ليس أقل متانة منه، في نطاق درجة حرارة واسع.
حبوب فيتامين د المكملة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
مجتمع
بحث ضخم "يحطم أسطورة" أفضل فيتامين للإنسان
08:20 GMT
وأوضح العلماء أن أفضل مادة مركبة حصلوا عليها كانت تلك التي فيها نسبة أكسيد الألومنيوم 3 في المئة.
ووفقا لهم، فإن اللدونة العالية للمادة الجديدة تجعلها أكثر مقاومة للتشققات الدقيقة والتشوهات الأخرى مقارنة بمركبات الألمنيوم المستخدمة حاليا، ما يسمح باستخدامها لحل عدد كبير من المهام في الصناعة والعلوم، بما في ذلك تقليل وزن تلك الأجزاء من السيارات والطائرات التي تتعرض باستمرار لتأثيرات حرارية وميكانيكية قوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 21 عسكريا في معارك بقطاع غزة06:28 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала