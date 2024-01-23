https://sputnikarabic.ae/20240123/فوج-الهندسة-الروسي-يفكك-الألغام-ويفتح-ممرات-آمنة-على-محور-كوبيانسك-1085307998.html
فوج الهندسة الروسي يفكك الألغام ويفتح ممرات آمنة على محور كوبيانسك
فوج الهندسة الروسي يفكك الألغام ويفتح ممرات آمنة على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة تابعة لقوات "الغرب" في فوج المهندسين، نجحت بتفكيك بعض الألغام وفتح ممرات آمنة للقوات المسلحة الروسية... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T05:35+0000
2024-01-23T05:35+0000
2024-01-23T05:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الوحدات الهندسية التابعة لمجموعة القوات الغربية الروسية قامت بفتح ممرات بين الألغام بعد تفكيك عدد منها على محور كوبيانسك في منطقة العملية العسكرية".ولفت إلى أن التفكيك والكشف عن الألغام يعد من الأعمال الصعبة للغاية، حيث يتعين على المهندسين العمل على خط المواجهة على مسافة تصل إلى 300-400 متر من العدو في حقول الألغام الخاصة بهم.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه مع انسحاب القوات الأوكرانية قامت بتلغيم الخنادق والمخابئ ونثر ألغام مختلفة في المنطقة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240122/قوات-روسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ3-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1085283497.html
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روسيا
فوج الهندسة الروسي يفكك الألغام ويفتح ممرات آمنة على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة تابعة لقوات "الغرب" في فوج المهندسين، نجحت بتفكيك بعض الألغام وفتح ممرات آمنة للقوات المسلحة الروسية في عدة مناطق على محور كوبيانسك.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الوحدات الهندسية التابعة لمجموعة القوات الغربية الروسية قامت بفتح ممرات بين الألغام بعد تفكيك عدد منها على محور كوبيانسك في منطقة العملية العسكرية".
وقال قائد فصيلة هندسية للصحفيين، إن "خبراء المتفجرات يعملون على تطهير المنطقة من الألغام السوفيتية الصنع، وكذلك الأجسام المتفجرة التي لا يمكن إزالتها"، مضيفًا أن مثل هذه الأشياء تشكل خطرًا على المشاة والمركبات المدرعة المتقدمة.
ولفت إلى أن التفكيك والكشف عن الألغام يعد من الأعمال الصعبة للغاية، حيث يتعين على المهندسين العمل على خط المواجهة على مسافة تصل إلى 300-400 متر من العدو في حقول الألغام الخاصة بهم.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه مع انسحاب القوات الأوكرانية قامت بتلغيم الخنادق والمخابئ ونثر ألغام مختلفة في المنطقة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.