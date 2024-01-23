عربي
"القسام" تصب "الزيت على نار" صباح إسرائيل القاسي بإعلان ضربة جديدة
https://sputnikarabic.ae/20240123/لافروف-عقدة-التفوق-لدى-واشنطن-والإفلات-من-العقاب-أصبحت-عميقة-1085314895.html
لافروف: عقدة التفوق لدى واشنطن والإفلات من العقاب أصبحت عميقة
لافروف: عقدة التفوق لدى واشنطن والإفلات من العقاب أصبحت عميقة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة لم تتعلم درسًا واحدًا من سياساتها التي اتبعتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T09:52+0000
2024-01-23T09:52+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081246379_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_6be46ada543a78bd72da4c853ed810e3.jpg
وجاءت تصريحات لافروف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، وقال خلالها إن "عقدة التفوق وعقدة الإفلات من العقاب أصبحت عميقة للغاية، وأولئك الذين تجاهلوا الكم الهائل من حسن النية الذي أظهره بوتين خلال أول ولايتين له اعتقدوا أنهم قادرين على إبقائه تحت سيطرتهم".ووفقا للافروف، فإن الإدارة الأمريكية الحالية ليست مهتمة بإجراء أي حوار سياسي مع روسيا، مشيرًا إلى "وجود بعض الاستثناءات من وقت لآخر هي الاتصالات حول موضوع التبادلات، وعمل سفارات الدول في واشنطن وموسكو، ومهمة الدبلوماسيين الروس في نيويورك، ولكن على المستوى السياسي منعدم".وأمس الاثنين، وصل لافروف إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا بناء على طلب روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240122/لافروف-البحث-عن-سبل-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-معقد-بسبب-الدعم-الغربي-لكييف-1085292419.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081246379_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_5de9029a7f1f070e49a5bfde9a84b936.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف: عقدة التفوق لدى واشنطن والإفلات من العقاب أصبحت عميقة

09:52 GMT 23.01.2024
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة لم تتعلم درسًا واحدًا من سياساتها التي اتبعتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وجاءت تصريحات لافروف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، وقال خلالها إن "عقدة التفوق وعقدة الإفلات من العقاب أصبحت عميقة للغاية، وأولئك الذين تجاهلوا الكم الهائل من حسن النية الذي أظهره بوتين خلال أول ولايتين له اعتقدوا أنهم قادرين على إبقائه تحت سيطرتهم".

وأضاف لافروف بالقول إنه "ينبغي لأولئك الذين أخطؤوا في الحسابات أن يعيدوا التفكير في كل شيء، وما نراه بدلاً من ذلك هو أن الجيل الحالي من القادة السياسيين الأمريكيين لم يتعلم درسًا واحدًا من السياسات غير المقبولة التي بدأت الولايات المتحدة في الترويج لها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف من مجلس الأمن: البحث عن سبل تسوية سلمية في أوكرانيا معقد بسبب الدعم الغربي لكييف... فيديو
أمس, 15:27 GMT
ووفقا للافروف، فإن الإدارة الأمريكية الحالية ليست مهتمة بإجراء أي حوار سياسي مع روسيا، مشيرًا إلى "وجود بعض الاستثناءات من وقت لآخر هي الاتصالات حول موضوع التبادلات، وعمل سفارات الدول في واشنطن وموسكو، ومهمة الدبلوماسيين الروس في نيويورك، ولكن على المستوى السياسي منعدم".
وأمس الاثنين، وصل لافروف إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا بناء على طلب روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 21 عسكريا في معارك بقطاع غزة06:28 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала