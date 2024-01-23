https://sputnikarabic.ae/20240123/لافروف-عقدة-التفوق-لدى-واشنطن-والإفلات-من-العقاب-أصبحت-عميقة-1085314895.html
لافروف: عقدة التفوق لدى واشنطن والإفلات من العقاب أصبحت عميقة
لافروف: عقدة التفوق لدى واشنطن والإفلات من العقاب أصبحت عميقة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة لم تتعلم درسًا واحدًا من سياساتها التي اتبعتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T09:52+0000
2024-01-23T09:52+0000
2024-01-23T09:52+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات لافروف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، وقال خلالها إن "عقدة التفوق وعقدة الإفلات من العقاب أصبحت عميقة للغاية، وأولئك الذين تجاهلوا الكم الهائل من حسن النية الذي أظهره بوتين خلال أول ولايتين له اعتقدوا أنهم قادرين على إبقائه تحت سيطرتهم".ووفقا للافروف، فإن الإدارة الأمريكية الحالية ليست مهتمة بإجراء أي حوار سياسي مع روسيا، مشيرًا إلى "وجود بعض الاستثناءات من وقت لآخر هي الاتصالات حول موضوع التبادلات، وعمل سفارات الدول في واشنطن وموسكو، ومهمة الدبلوماسيين الروس في نيويورك، ولكن على المستوى السياسي منعدم".وأمس الاثنين، وصل لافروف إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا بناء على طلب روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240122/لافروف-البحث-عن-سبل-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-معقد-بسبب-الدعم-الغربي-لكييف-1085292419.html
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روسيا
لافروف: عقدة التفوق لدى واشنطن والإفلات من العقاب أصبحت عميقة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة لم تتعلم درسًا واحدًا من سياساتها التي اتبعتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وجاءت تصريحات لافروف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، وقال خلالها إن "عقدة التفوق وعقدة الإفلات من العقاب أصبحت عميقة للغاية، وأولئك الذين تجاهلوا الكم الهائل من حسن النية الذي أظهره بوتين خلال أول ولايتين له اعتقدوا أنهم قادرين على إبقائه تحت سيطرتهم".
وأضاف لافروف بالقول إنه "ينبغي لأولئك الذين أخطؤوا في الحسابات أن يعيدوا التفكير في كل شيء، وما نراه بدلاً من ذلك هو أن الجيل الحالي من القادة السياسيين الأمريكيين لم يتعلم درسًا واحدًا من السياسات غير المقبولة التي بدأت الولايات المتحدة في الترويج لها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".
ووفقا للافروف، فإن الإدارة الأمريكية الحالية ليست مهتمة بإجراء أي حوار سياسي مع روسيا، مشيرًا إلى "وجود بعض الاستثناءات من وقت لآخر هي الاتصالات حول موضوع التبادلات، وعمل سفارات الدول في واشنطن وموسكو، ومهمة الدبلوماسيين الروس في نيويورك، ولكن على المستوى السياسي منعدم".
وأمس الاثنين، وصل لافروف إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا بناء على طلب روسيا.