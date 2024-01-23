https://sputnikarabic.ae/20240123/لافروف-وصول-ترامب-إلى-السلطة-لن-يغير-السياسة-الأمريكية-حول-أوكرانيا-1085310442.html
لافروف: وصول ترامب إلى السلطة لن يغير السياسة الأمريكية حول أوكرانيا
لافروف: وصول ترامب إلى السلطة لن يغير السياسة الأمريكية حول أوكرانيا
رجّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة لن يغير من سياسة واشنطن بشأن أوكرانيا. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T07:18+0000
2024-01-23T07:18+0000
2024-01-23T07:18+0000
روسيا
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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "لا أعتقد أن هناك أي اختلاف، لأن هناك مسارًا نحو تدمير العلاقات الروسية الأمريكية وأسسها، بما في ذلك جميع الاتفاقيات المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، والتكافؤ والثقة المتبادلة، وعمليات التفتيش، والشفافية".وعلّق لافروف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة سيؤثر على القضية الأوكرانية، بالقول إن "العلاقات الروسية الأمريكية بدأت تتدهور في عهد الرئيس بوش الابن".وخلص لافروف بالقول إن "أولئك الذين تجاهلوا النوايا الطيبة التي أظهرها الرئيس بوتين خلال ولايتيه الأولتين، والذين أخطؤوا في الحسابات، هم الذين يحتاجون إلى التفكير مليًا في الأمور. وبدلاً من ذلك، فإننا نشهد الوضع الحالي المتأزم بين البلدين"، مشددًا على أن جيلًا من السياسيين في الولايات المتحدة لم يتعلم درسًا واحدًا من السياسة غير المقبولة التي اتبعتها الدول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".
https://sputnikarabic.ae/20240122/لافروف-البحث-عن-سبل-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-معقد-بسبب-الدعم-الغربي-لكييف-1085292419.html
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روسيا
لافروف: وصول ترامب إلى السلطة لن يغير السياسة الأمريكية حول أوكرانيا
رجّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة لن يغير من سياسة واشنطن بشأن أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "لا أعتقد أن هناك أي اختلاف، لأن هناك مسارًا نحو تدمير العلاقات الروسية الأمريكية وأسسها، بما في ذلك جميع الاتفاقيات المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، والتكافؤ والثقة المتبادلة، وعمليات التفتيش، والشفافية".
وعلّق لافروف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة سيؤثر على القضية الأوكرانية، بالقول إن "العلاقات الروسية الأمريكية بدأت تتدهور في عهد الرئيس بوش الابن".
وأضاف الوزير أن "الخطوة الأولى للرئيس الأمريكي لتدمير العلاقات القائمة آنذاك مع روسيا، كانت انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، لافتًا إلى أن الشعور بالتفوق والإفلات من العقاب يتعمق.
وخلص لافروف بالقول إن "أولئك الذين تجاهلوا النوايا الطيبة التي أظهرها الرئيس بوتين خلال ولايتيه الأولتين، والذين أخطؤوا في الحسابات، هم الذين يحتاجون إلى التفكير مليًا في الأمور. وبدلاً من ذلك، فإننا نشهد الوضع الحالي المتأزم بين البلدين"، مشددًا على أن جيلًا من السياسيين في الولايات المتحدة لم يتعلم درسًا واحدًا من السياسة غير المقبولة التي اتبعتها الدول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".