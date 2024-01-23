https://sputnikarabic.ae/20240123/لافروف-وفيدان-يبحثان-في-نيويورك-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-غزة-وسوريا-1085308250.html
لافروف وفيدان يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية والوضع في غزة وسوريا
لافروف وفيدان يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية والوضع في غزة وسوريا
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الوزير لافروف، عقد مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T05:46+0000
2024-01-23T05:46+0000
2024-01-23T05:46+0000
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "تمت مناقشة الجدول الزمني للاتصالات الثنائية المقبلة"، مضيفة أن "الطرفين تطرقا أيضًا إلى التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الروسية التركية الرئيسية في قطاع الطاقة".وبحسب البيان، أكد لافروف وفيدان، خلال اللقاء، ضرورة تنسيق خطوات البلدين بما يخدم إيجاد حلول مقبولة للجانبين للمشاكل الإقليمية الطارئة، خاصة فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة وسوريا والشرق الأوسط، إضافة إلى منطقة البحر الأسود والقوقاز.وأمس الاثنين، وصل لافروف إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد اليوم اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا بناء على طلب روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240122/لافروف-البحث-عن-سبل-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-معقد-بسبب-الدعم-الغربي-لكييف-1085292419.html
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روسيا
لافروف وفيدان يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية والوضع في غزة وسوريا
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الوزير لافروف، عقد مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في غزة وسوريا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تمت مناقشة الجدول الزمني للاتصالات الثنائية المقبلة"، مضيفة أن "الطرفين تطرقا أيضًا إلى التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الروسية التركية الرئيسية في قطاع الطاقة".
وبحسب البيان، أكد لافروف وفيدان، خلال اللقاء، ضرورة تنسيق خطوات البلدين بما يخدم إيجاد حلول مقبولة للجانبين للمشاكل الإقليمية الطارئة، خاصة فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة وسوريا والشرق الأوسط، إضافة إلى منطقة البحر الأسود والقوقاز.
وأمس الاثنين، وصل لافروف إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد اليوم اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا بناء على طلب روسيا.