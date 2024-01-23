https://sputnikarabic.ae/20240123/لافروف-يجب-على-أمريكا-التوقف-عن-استخدام-الفيتو-ضد-قرارات-وقف-إطلاق-النار-في-الشرق-الأوسط-1085335427.html

لافروف يدعو أمريكا للتوقف عن استخدام "الفيتو" ضد قرارات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

لافروف يدعو أمريكا للتوقف عن استخدام "الفيتو" ضد قرارات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأنه يجب على أمريكا وقف الأعمال العدائية والتوقف عن استخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في الشرق... 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T16:09+0000

2024-01-23T16:09+0000

2024-01-23T16:39+0000

روسيا

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وقال لافروف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، ردا على سؤال ما هي النصيحة التي يمكن أن يقدمها للرئيس الأمريكي لحل الأزمة في الشرق الأوسط: "أوقفوا الأعمال العدائية. لا تستخدموا حق النقض عندما يُقترح قرار لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد استخدمتم حق النقض مرتين، ولا يوجد رد فعل من مجلس الأمن الدولي على مطالب وقف إطلاق النار".وأشار لافروف إلى أن البيان الأمريكي في الأمم المتحدة حول أن روسيا استخدمت طائرات دون طيار إيرانية في أوكرانيا هو محض افتراء.وقال: "لا يهمنا إذا تم عرض بعض الطائرات المسيّرة الإيرانية من قبل البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ما يهمنا هو زعمهم استخدامنا هذه الطائرات المسيّرة لمهاجمة أوكرانيا وأن شظاياها هناك "تثبت" ذلك إنها محض كذبة".وأكد لافروف أن روسيا لم تناقش الصراع في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أو مع أي شخص آخر في أمريكا.وتابع: "إنهم مستعدون للتحدث "من وقت لآخر حول المحتجزين وعمليات التبادل وعمل السفارات في موسكو وواشنطن وبعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ولكن ليس في المواضيع السياسية".وقال لافروف ردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الديمقراطية تتقاسم الأسلحة مع روسيا مقابل التكنولوجيا: "في علاقاتنا مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، نحن لا ننتهك أي قواعد من قواعد القانون الدولي، وأولئك الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة يجب أن يجيبوا عن سؤالنا أولا، إذا كان لديك دليل، قدمه. لن ندافع عن أنفسنا عندما لا يكون هناك دليل".

https://sputnikarabic.ae/20240123/خبير-أمريكا-هزمت-في-أوكرانيا-وفلسطين-واليمن-وبحر-الصين-1085326851.html

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