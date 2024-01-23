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https://sputnikarabic.ae/20240123/مراسلون-بلا-حدود-تشعر-بالقلق-إزاء-الضغوط-المتزايدة-على-وسائل-الإعلام-الأوكرانية-1085335033.html
"مراسلون بلا حدود" تشعر بالقلق إزاء الضغوط المتزايدة على وسائل الإعلام الأوكرانية
"مراسلون بلا حدود" تشعر بالقلق إزاء الضغوط المتزايدة على وسائل الإعلام الأوكرانية
عبّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية غير الحكومية عن قلقها إزاء الضغوط المتزايدة على وسائل الإعلام في أوكرانيا، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في حالات تخويف... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T16:14+0000
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وجاء في بيان على موقع "مراسلون بلا حدود": "تشعر المنظمة بالقلق إزاء الضغوط المتزايدة على وسائل الإعلام الأوكرانية".وقالت رئيسة قسم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في "مراسلون بلا حدود"، جين كافيلييه: "جميع أولئك الذين تعرضوا أخيرا لمحاولات الترهيب لديهم شيء واحد مشترك - وهو العمل في القضايا الحساسة المتعلقة بالفساد التي تتورط فيها النخب الأوكرانية".وتابعت: "ندعو السلطات إلى إجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومستقلة في هذه الأعمال المتكررة. إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في أعمال الترهيب المتكررة هذه".وفي وقت سابق، فتح جهاز الأمن الأوكراني قضية جنائية بعد مزاعم بالتنصت غير القانوني وتسجيل الفيديو لموظفي المنشور الأوكراني "Bihus.info"، الذي يعمل في مجال الصحافة الاستقصائية.وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني، في 19 يناير/كانون الثاني، بأنه تم فتح قضية جنائية بتهمة عرقلة الأنشطة المهنية لأحد الصحفيين، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإننا نتحدث عن تهديدات لمؤسس مشروع "أموالنا"، يوري نيكولوف. وبحسب التحقيق، في 15 يناير، قامت مجموعة من الأشخاص بالقرب من شقة الصحفي "بإجراءات غير قانونية".
https://sputnikarabic.ae/20240115/هيئة-مكافحة-الفساد-الأوكرانية-تؤكد-أن-إفلات-بعض-المسؤولين-من-المحاسبة-يعود-لانهيار-القضاء-1085024380.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

"مراسلون بلا حدود" تشعر بالقلق إزاء الضغوط المتزايدة على وسائل الإعلام الأوكرانية

16:14 GMT 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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عبّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية غير الحكومية عن قلقها إزاء الضغوط المتزايدة على وسائل الإعلام في أوكرانيا، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في حالات تخويف الصحفيين الأوكرانيين.
وجاء في بيان على موقع "مراسلون بلا حدود": "تشعر المنظمة بالقلق إزاء الضغوط المتزايدة على وسائل الإعلام الأوكرانية".
وقالت رئيسة قسم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في "مراسلون بلا حدود"، جين كافيلييه: "جميع أولئك الذين تعرضوا أخيرا لمحاولات الترهيب لديهم شيء واحد مشترك - وهو العمل في القضايا الحساسة المتعلقة بالفساد التي تتورط فيها النخب الأوكرانية".
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وتابعت: "ندعو السلطات إلى إجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومستقلة في هذه الأعمال المتكررة. إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في أعمال الترهيب المتكررة هذه".
وفي وقت سابق، فتح جهاز الأمن الأوكراني قضية جنائية بعد مزاعم بالتنصت غير القانوني وتسجيل الفيديو لموظفي المنشور الأوكراني "Bihus.info"، الذي يعمل في مجال الصحافة الاستقصائية.
وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني، في 19 يناير/كانون الثاني، بأنه تم فتح قضية جنائية بتهمة عرقلة الأنشطة المهنية لأحد الصحفيين، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإننا نتحدث عن تهديدات لمؤسس مشروع "أموالنا"، يوري نيكولوف. وبحسب التحقيق، في 15 يناير، قامت مجموعة من الأشخاص بالقرب من شقة الصحفي "بإجراءات غير قانونية".
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