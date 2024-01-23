https://sputnikarabic.ae/20240123/مرض-خطير-يتسبب-بإبادة-فقمة-الفيل-في-دولة-كاملة--1085332661.html

مرض خطير يتسبب بإبادة "فقمة الفيل" في دولة كاملة

مرض خطير يتسبب بإبادة "فقمة الفيل" في دولة كاملة

لقي ما يقرب من 96 % من صغار فقمة الفيل الجنوبية في جميع أنحاء الأرجنتين، المولودة في عام 2023، نهاية مأساوية مع استمرار سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور... 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T15:11+0000

2024-01-23T15:11+0000

2024-01-23T15:11+0000

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وأثار حجم الوفيات مخاوف من أن سلالة "H5N1" أصبحت الآن قادرة على نقل العدوى من الثدييات إلى الثدييات.وعلى الرغم من أن فيروس "H5N1" موجود منذ عام 1996، إلا أنه كان منتشرًا في الغالب بين الطيور الداجنة لسنوات، مما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الحيوانات، وبالانتقال إلى مجموعات الطيور البرية، وصل الآن إلى القارة القطبية الجنوبية، وربما تفاقم بسبب التغيرات في جداول الهجرة بفضل تغير المناخ.وفي الأسبوع الماضي فقط، تم التأكد من نفوق دب قطبي بسبب أنفلونزا الطيور في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، مما يضاف إلى قائمة سريعة النمو من ضحايا الثدييات التي تشمل فقمة بحر قزوين المهددة بالانقراض، والدببة الرمادية، والدلافين، وثعالب الماء، وقد أصاب الفيروس نحو 345 نوعًا من الطيور والثدييات.وفي حين أن انتقال العدوى من الثدييات إلى الثدييات لم يتم تأكيده بعد، إلا أنه احتمال حقيقي للغاية، ونظرًا لأننا جميعًا شهدنا تجربة جائحة "كوفيد-19" بشكل مباشر، فإن الفيروسات جيدة بشكل مخيف في التكيف. وتشتهر الأنفلونزا بشكل خاص بقدرتها على تغيير الأمور، وقد حدد الباحثون بالفعل التحولات في البروتينات المرتبطة بمستقبلات فيروس "H5N1" التي من شأنها أن تجعلها أفضل في إصابة المضيف البشري، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وفي ضوء هذه الأحداث، تحث منظمة الصحة العالمية مسؤولي الصحة على الاستعداد لاستمرار انتشار الفيروس إلى البشر مع استمرار انتشار الفيروس في الماشية والحياة البرية.وتنصح منظمة الصحة العالمية بتجنب الاتصال بالحيوانات المريضة أو الميتة والإبلاغ عن جميع هذه الحالات إلى سلطات صحة الحيوان.

https://sputnikarabic.ae/20240117/نفوق-أول-دب-قطبي-في-العالم-بأنفلونزا-الطيور-ماذا-يعني-ذلك؟--1085110050.html

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