https://sputnikarabic.ae/20240123/مقترح-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-جاد-أم-مناورة؟-1085332050.html

مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار جاد أم مناورة؟

مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار جاد أم مناورة؟

أعلنت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أن "إسرائيل قدمت مقترحا يقضي بمغادرة كبار قادة حركة حماس غزة، كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار". 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T14:54+0000

2024-01-23T14:54+0000

2024-01-23T14:54+0000

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مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار جاد أم مناورة؟ مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار جاد أم مناورة؟

وقال المصدر إن "المقترح الاستثنائي، الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، يأتي في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس بالكامل".ونقل المصدر الإعلامي عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات قولهم إن "مقترح إسرائيل بمغادرة قادة حماس لغزة، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تقبله الحركة، فقد تمت مناقشته مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة كجزء من مفاوضات أوسع لوقف إطلاق النار".وأكد نيسان أن "القضاء على حماس هو في مقدمة الأهداف التي وضعتها إسرائيل نصب أعينها بالتوازي مع الإفراج عن المخطوفين، ولكن الهدف المقدم الآن هو الإفراج عنهم ولهذا قدمت إسرائيل هذا المقترح خلال الفترة الأخيرة، ونقلته إلى قطر".وتساءل: "لماذا تستسلم فصائل المقاومة وهي المنتصرة في الميدان، وقد بلغت ذروة انتصارها أمس عندما أوقعت 21 قتيلا بين الجنود الإسرائيليين".واعتبر أن "هذا المقترح بوقف إطلاق النار ليس مناورة وإنما بسبب الضغوط الكثيرة الخارجية على حكومته، والشق الكبير في الداخل الإسرائيلي"، لافتا إلى أن "مثل هذا المقترح بداية التنازلات الإسرائيلية للمقاومة وبعدها سترضخ إسرائيل في النهاية لشروط المقاومة"، على حد قوله.وأشار إلى أن "إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها المعلنة باستثناء تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، لكنها لم تحقق هدفها الأسمى بتحرير الرهائن ما يعني فشل العملية العسكرية"، مؤكدا أن "الهدن كانت هي المنفذ الوحيد لخروج الرهائن".وأكد أنه "لن يتم الاتفاق على الإفراج عن الأسرى إلا في وجود شروط حماس وهي الوقف الكامل للحرب، وعودة حماس لحكم غزة، وعدم ملاحقة قادة حماس في المستقبل، وأي اتفاق لن يكون موجود على أرض الواقع ما لم تضمنه الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي"، على حد قوله.إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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ملفات ساخنة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, аудио