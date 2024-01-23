https://sputnikarabic.ae/20240123/نتنياهو-المرحلة-الثالثة-من-الحرب-على-غزة-تستغرق-6-أشهر-1085336517.html

نتنياهو: المرحلة الثالثة من الحرب على غزة تستغرق 6 أشهر

نتنياهو: المرحلة الثالثة من الحرب على غزة تستغرق 6 أشهر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة ستستغرق نحو 6 أشهر. 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T16:47+0000

2024-01-23T16:47+0000

2024-01-23T16:47+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أن المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة ستستغرق نحو 6 أشهر.وكان بنيامين نتنياهو، قد أعرب في وقت سابق من اليوم، عن حزنه الشديد جراء مقتل 21 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة يوم أمس الاثنين. ووصف عبر منصة "إكس"، هذا اليوم بأنه "أحد أصعب الأيام التي عاشتها إسرائيل منذ بدء الحرب مع قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الحادثة.وأوضح أن بلاده "ستتعلم الدروس مما حصل وأن حياة عائلات الجنود القتلى ستتغير إلى الأبد"، مؤكدا أن "إسرائيل لن توقف الحرب حتى تحقيق النصر المطلق".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240123/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استكماله-تطويق-مدينة-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1085314720.html

https://sputnikarabic.ae/20240123/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنحقق-في-واقعة-مقتل-21-جنديا-ونستفيد-من-الحادث-1085335213.html

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حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة