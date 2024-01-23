https://sputnikarabic.ae/20240123/هزة-أرضية-تضرب-مصر-ولا-إصابات-أو-أضرار-1085333309.html
هزة أرضية تضرب مصر ولا إصابات أو أضرار
هزة أرضية تضرب مصر ولا إصابات أو أضرار
تعرضت محافظة الأقصر جنوبي مصر لهزة أرضية، اليوم الثلاثاء، شعر بها عدد من المواطنين، لكن دون تسجيل خسائر في الأرواح أو إصابات. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T15:01+0000
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وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان، أن محطات الزلازل سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 46 كيلومترا جنوب شرقي الأقصر.وأوضح البيان أن الهزة الأرضية كانت بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.وأكد البيان عدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.وفي السياق، نقل التلفزيون المصري عن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية في محافظة الأقصر جنوبي البلاد.وأضاف القاضي أن عددا من المواطنين شعروا بها.يذكر أن القاضي كان قد صرح، في وقت سابق، بأن مصر تشهد يوميا زلازل، ويتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون.ووفقا للخبراء، تقع مصر خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، إلا أنها معرضة من حين لآخر لبعض الزلازل الضعيفة أو المتوسطة خاصة التي يقع مركزها في منطقة شرق البحر المتوسط، وشمال البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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مصر, أخبار مصر الآن, زلزال, الأخبار, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, زلزال, الأخبار, العالم العربي
هزة أرضية تضرب مصر ولا إصابات أو أضرار
15:01 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 15:04 GMT 23.01.2024)
تعرضت محافظة الأقصر جنوبي مصر لهزة أرضية، اليوم الثلاثاء، شعر بها عدد من المواطنين، لكن دون تسجيل خسائر في الأرواح أو إصابات.
وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان، أن محطات الزلازل سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 46 كيلومترا جنوب شرقي الأقصر.
وأوضح البيان أن الهزة الأرضية كانت بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.
وأكد البيان عدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي السياق، نقل التلفزيون المصري عن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية في محافظة الأقصر
جنوبي البلاد.
وأضاف القاضي أن عددا من المواطنين شعروا بها.
وأشار إلى أن الزلزال يعد الأول الذي تسجله محطات الرصد في مصر في عام 2024.
يذكر أن القاضي كان قد صرح، في وقت سابق، بأن مصر تشهد يوميا زلازل، ويتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون.
ووفقا للخبراء، تقع مصر
خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، إلا أنها معرضة من حين لآخر لبعض الزلازل الضعيفة أو المتوسطة خاصة التي يقع مركزها في منطقة شرق البحر المتوسط، وشمال البحر الأحمر.