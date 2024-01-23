https://sputnikarabic.ae/20240123/وزير-فلسطيني-تصريحات-التهجير-لجزيرة-صناعية-يمكن-إضافتها-لوثائق-اتهام-إسرائيل-في-محكمة-العدل-1085337984.html

وزير فلسطيني: تصريحات التهجير لجزيرة صناعية يمكن إضافتها لوثائق اتهام إسرائيل في محكمة العدل

وزير فلسطيني: تصريحات التهجير لجزيرة صناعية يمكن إضافتها لوثائق اتهام إسرائيل في محكمة العدل

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعي الفلسطيني، إن الفلسطينيين يدركون تماما مدى عنصرية الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، وهو يعبر... 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T18:19+0000

2024-01-23T18:19+0000

2024-01-23T18:19+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "مقترح وزير خارجية إسرائيل بشأن بناء جزيرة في البحر المتوسط لسكان غزة، لا نعتبرها غريبة، وقد شكل صدمة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث أظهر حقيقة حكومة نتنياهو وأثبت أنها لا تملك أي نية أو برنامج للسلام، وتملك فقط مشروعها الاحتلالي العنصري لتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني".وأشار مجدلاني إلى أن "المقترح الإسرائيلي يضع العالم أمام مسؤولياته بشأن طريقة التعامل مع إسرائيل بالطرق التقليدية عبر المناشدة واللجوء إلى التحركات الدبلوماسية، وضرورة الانتقال من هذه المنطقة إلى لغة الضغط لإجبار إسرائيل على التخلي من هذه المواقف والسياسات، خاصة أن طيلة السنوات السابقة فهم العالم بأن إسرائيل لا يمكنها تغيير سياساتها، إلا إذا شعرت مصالحها مهددة، وأنها لا يمكن أن تعاكس مسار التاريخ والمجتمع الدولي".وتابع قائلًا: "هذا الأمر يؤكد ما كنا نقوله للأصدقاء بعدم وجود طريقة لصناعة السلام في إسرائيل، خاصة في ظل الحكومة العنصرية التي تشكلت من أقصى اليمين المتطرف، ويشارك فيها الفاشيون الجدد في إسرائيل، ببرنامج وسياسة تقوم على أساس حسم الصراع، وتتهم كل الحكومات السابقة أنها تدير الصراع".ويرى الوزير الفلسطيني أن هذه السياسة تقوم على التطهير العرقي للفلسطينيين ونفي أي وجود للحقوق الفلسطينية، وفرض سياسة الأمر الواقع عبر ضم الأراضي وإلغاء الوجود الفلسطيني.وفيما يتعلق بإمكانية الاستعانة بهذه التصريحات في تعزيز دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، قال أحمد مجدلاني إنه من الممكن إضافتها للوثائق التي تقدم لمحكمة العدل حيث تظهر الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية من التطهير العرقي، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لجرائم الإبادة الجماعية والمتهمة إسرائيل بارتكابها أمام المحكمة.وأضاف المالكي: "سنبقى في وطننا وأرض فلسطين ملك لنا وسنقاوم من أجل دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية"، متهما إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يوميا بحق الفلسطينيين.وتابع: "سنطالب وزراء الخارجية الأوروبيين بالعمل على وقف إطلاق النار الفوري في غزة وسنطالب برفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص رفض إقامة دولة فلسطينية".وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب عرضت فكرة إقامة وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية"، وذلك خلال لقاء مع وزراء أوروبيين في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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