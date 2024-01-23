https://sputnikarabic.ae/20240123/وكالة-حماس-ترفض-العرض-الإسرائيلي-لهدنة-لمدة-شهرين--1085327693.html

وكالة: "حماس" ترفض العرض الإسرائيلي لهدنة لمدة شهرين

وكالة: "حماس" ترفض العرض الإسرائيلي لهدنة لمدة شهرين

أفادت وكالة "أمريكية" نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه، بأن حركة حماس رفضت اقتراح إسرائيل بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهرين من أجل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T13:59+0000

2024-01-23T13:59+0000

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وقالت الوكالة نقلا عن المسؤول: "حماس رفضت العرض المقترح".ويشار إلى حركة حماس تصرّ على الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الأسرى. إلا أن القيادة الإسرائيلية لا توافق على هذا الخيار.وبحسب مصادر الوكالة، فإن إسرائيل تدعو أيضًا زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وغيره من كبار أعضاء الحركة إلى مغادرة غزة والانتقال إلى دول أخرى.ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "إسرائيل قدمت لحماس اقتراحًا عبر قطريين ومصريين لوقف القتال لمدة تصل لشهرين، كجزء من اتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".ويشير الاقتراح بوضوح إلى أن "إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب ولا على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المقدر عددهم بـ6000 سجين لديها"، بحسب "واللا".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240123/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-21-عسكريا-بمعارك-في-قطاع-غزة-1085309408.html

https://sputnikarabic.ae/20240123/الأونروا-570-ألف-شخص-في-قطاع-غزة-يواجهون-جوعا-كارثيا-1085315885.html

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