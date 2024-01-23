https://sputnikarabic.ae/20240123/-ملف-انفجار-مرفأ-بيروت-أفرغ-من-عناصره-والأهالي-يتحركون-1085334163.html

ملف انفجار مرفأ بيروت "أفرغ من عناصره" والأهالي يتحركون

ملف انفجار مرفأ بيروت "أفرغ من عناصره" والأهالي يتحركون

أقفل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت باب قصر العدل بالسلاسل المعدنية، اليوم الثلاثاء، وذلك اعتراضا على قرار المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، بوقف تنفيذ... 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T15:09+0000

2024-01-23T15:09+0000

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ونفّذ الأهالي الوقفة أمام قصر العدل وعمدوا على تعليق "أحذية على أسواره، إلى جانب صور لقضاة على صلة بالملف، كتب عليها" قضاة في خدمة سلطة النيترات" وصور لبعض الوزراء السابقين الذين أصدر بحقهم سابقا المحقق العدلي طارق البيطار مذكرات توقيف.وبدوره قال الناشط الحقوقي المحامي علي عباس: "هذه الوقفة هي لمواجهة سلسلة الإجراءات القضائية التي تحدث في ملف انفجار المرفأ، والهدف منها هو دفن التحقيق نهائيا والمراهنة على ذاكرة اللبنانيين ونسيانهم، اليوم أفرغوا الملف من عناصره، لا يوجد مدعى عليهم ولا موقوفين".وأضاف: "التحرك اليوم لنقول للناس أننا نراهن على أن الملف يجب أن يتحرك، وإذا لم تتحقق العدالة في ملف انفجار المرفأ لا يمكن أن تتحقق في ملفات أخرى، ونقول أن القضاء أمام فرصة تاريخية لإثبات استقلاليته ومبدأ فصل السلطات ولكن تبين أن بعض القضاء رهينة الطبقة السياسية التي تعمل على طمس الجريمة، وكل ما يحدث اليوم يؤكد أن الجريمة ليست قضاء وقدر لأنه لو كانت هكذا لكان القضاء عمل ووصل إلى نتيجة".وقالت ريما الزاهد شقيقة الضحية أمين الزاهد: "بعد ثلاث سنوات نصل اليوم إلى الانحلال القضائي، وصلنا إلى يوم نواجه فيه القضاء اللبناني عوضا عن مواجهة المجرمين وأصحاب النيترات، وصلنا إلى يوم لا يوجد فيه موقفين في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا مذكرات توقيف، عدنا إلى الصفر، يكفي استهتارا بدمنا ودم ضحايانا، يجب العودة إلى قضيتنا عبر كف يدهم عن القضاء اللبناني ولنصل إلى الحقيقة".

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