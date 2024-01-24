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https://sputnikarabic.ae/20240124/أريول-الروسية-تعتزم-نقل-البشر-وأطنان-من-البضائع-معا-إلى-الفضاء--1085356273.html
"أريول" الروسية تعتزم نقل البشر وأطنان من البضائع معا إلى الفضاء
"أريول" الروسية تعتزم نقل البشر وأطنان من البضائع معا إلى الفضاء
أفادت وسائل إعلام روسية بأن شركة متخصصة بمعدات الفضاء تقوم على تصميم النسخة الجديدة من مركبة "أريول" الفضائية التي تتميز بقدرتها على ضم ما بين 2 إلى 4 رواد... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T09:33+0000
2024-01-24T09:33+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وأشار التقرير إلى أن شركة "إينيرغيا" الروسية تطور المركبة الجديدة لتحل مكان القديمة التي كانت قادرة على حمل 750 كسلوغراما فقط، مضيفة أن ذلك سيسهم بجعل عملية الإطلاق أصعب لكن الطاقم وقدرة الحمولة ستتضاعف.من جهته، لفت المصمم العام للأنظمة والمجمعات الفضائية المأهولة عضو أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير سولوفيوف، إلى أن مؤسسة "روسكوسموس" سوف تستخدم المركبة الجديدة للرحلات إلى المحطة الفضائية الروسية "روس" وكذلك إلى ما وراء المدار الأرضي المنخفض، ومن المتوقع أن تنطلق الرحلة الأولى بين 2028-2029.ومن المنتظر أن يبدأ اختيار رواد الفضاء لهذه الرحلة في 2024-2025، حيث تجهز حاليا المعدات اللازمة للتدريب والإعداد، وستكون المحطة جاهزة للإطلاق عام 2027.
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

"أريول" الروسية تعتزم نقل البشر وأطنان من البضائع معا إلى الفضاء

09:33 GMT 24.01.2024
© Sputnik . Vladimir Bogatyrev مركبة "أريول" الفضائية
 مركبة أريول الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Sputnik . Vladimir Bogatyrev
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام روسية بأن شركة متخصصة بمعدات الفضاء تقوم على تصميم النسخة الجديدة من مركبة "أريول" الفضائية التي تتميز بقدرتها على ضم ما بين 2 إلى 4 رواد فضاء مع مقصورة شحن إضافية قادرة على حمل نحو 3 أطنان من البضائع.
وأشار التقرير إلى أن شركة "إينيرغيا" الروسية تطور المركبة الجديدة لتحل مكان القديمة التي كانت قادرة على حمل 750 كسلوغراما فقط، مضيفة أن ذلك سيسهم بجعل عملية الإطلاق أصعب لكن الطاقم وقدرة الحمولة ستتضاعف.
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من جهته، لفت المصمم العام للأنظمة والمجمعات الفضائية المأهولة عضو أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير سولوفيوف، إلى أن مؤسسة "روسكوسموس" سوف تستخدم المركبة الجديدة للرحلات إلى المحطة الفضائية الروسية "روس" وكذلك إلى ما وراء المدار الأرضي المنخفض، ومن المتوقع أن تنطلق الرحلة الأولى بين 2028-2029.
ومن المنتظر أن يبدأ اختيار رواد الفضاء لهذه الرحلة في 2024-2025، حيث تجهز حاليا المعدات اللازمة للتدريب والإعداد، وستكون المحطة جاهزة للإطلاق عام 2027.
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