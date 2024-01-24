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أمريكا تطلب مساعدة الصين لحل مشكلتها مع "أنصار الله"
أمريكا تطلب مساعدة الصين لحل مشكلتها مع "أنصار الله"
أفادت صحيفة امريكية، بأن الولايات المتحدة طلبت من الصين المساعدة في وقف هجمات "الحوثيين" في البحر الأحمر، دون تلقي أي رد من بكين لمدة 3 أشهر. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T09:53+0000
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وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمركيين: "الولايات المتحدة طلبت من الصين حث إيران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تتلق سوى القليل من المؤشرات على المساعدة من بكين".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا شن هجمات على الحوثيين لمنعهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240123/الحوثي-يتوعد-أمريكا-وبريطانيا-نحن-في-زمن-الرد-ولا-نعرف-الاستسلام-1085312459.html
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أخبار اليمن الأن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار اليمن الأن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا تطلب مساعدة الصين لحل مشكلتها مع "أنصار الله"

09:53 GMT 24.01.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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أفادت صحيفة امريكية، بأن الولايات المتحدة طلبت من الصين المساعدة في وقف هجمات "الحوثيين" في البحر الأحمر، دون تلقي أي رد من بكين لمدة 3 أشهر.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمركيين: "الولايات المتحدة طلبت من الصين حث إيران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تتلق سوى القليل من المؤشرات على المساعدة من بكين".

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الولايات المتحدة أثارت الأمر مرارا وتكرارا مع كبار المسؤولين الصينيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
الحوثي يتوعد أمريكا وبريطانيا... نحن في زمن الرد ولا نعرف الاستسلام
أمس, 08:30 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا شن هجمات على الحوثيين لمنعهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وكانت "أنصار الله" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".

وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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