https://sputnikarabic.ae/20240124/أهل-جندي-إسرائيلي-قتيل-يهاجمون-غانتس-خلال-جنازة-1085375742.html

أسرة جندي إسرائيلي قتيل يهاجمون غانتس خلال جنازة

أسرة جندي إسرائيلي قتيل يهاجمون غانتس خلال جنازة

هاجمت أسرة جندي إسرائيلي قتيل، اليوم الأربعاء، بنيي غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة (كابينيت الحرب) أثناء جنازة الجندي. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T16:38+0000

2024-01-24T16:38+0000

2024-01-24T16:38+0000

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ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، لقطات فيديو لغانتس خلال مشاركته إحدى الجنازات، وقد تهجم عليه ذوو جندي إسرائيلي قُتل خلال الحرب على غزة.وأوضحت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن شقيق الرقيب المجند آدم بيسموت، والذي قتل خلال الحرب على غزة، قد هاجم غانتس خلال مشاركته للجنازة، وقال له: "أخي لم يمت مجانا أو هباء"، وجرت الجنازة في مستوطنة كارني شمرون في الضفة الغربية.وكان الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن حكومة الطوارئ في بلاده ستتخذ "قرارات صعبة" لإعادة المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة، إن كانت هناك صفقة حقيقية.وتابع: "الرغبة في إعادة المختطفين أحياء هي مصدر قوة، إنها جزء مما يجعلنا مجتمعًا نابضًا بالحياة ومزدهرًا لديه ما يناضل من أجله".وألمح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة إلى إمكانية اتخاذ "قرارات صعبة" لإعادة المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، بقوله: "أعدُ أهالي المختطفين والجمهور بأكمله، بأننا كما عرفنا كيفية اتخاذ قرارات صعبة في الماضي، سنعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات في المستقبل أيضًا إذا كانت هناك صفقة حقيقية على الطاولة".وخلال الساعات الأخيرة، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240123/مسؤولون-إسرائيليون-بشأن-صفقة-تبادل-أسرى-المفاوضات-لا-تزال-مستمرة-ولم-نتلق-إجابة-سلبية-على-اقتراحنا-1085341546.html

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