https://sputnikarabic.ae/20240124/استمرار-للإبادة-الخارجية-الفلسطينية-تدين-خطة-نتنياهو-لإطالة-أمد-الحرب-6-أشهر-1085357705.html

"استمرار للإبادة"... الخارجية الفلسطينية تدين خطة نتنياهو لإطالة أمد الحرب 6 أشهر

"استمرار للإبادة"... الخارجية الفلسطينية تدين خطة نتنياهو لإطالة أمد الحرب 6 أشهر

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بفرض أجندته الشخصية على العالم، ويتفاخر بمواصلة حرب الإبادة لـ... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T10:13+0000

2024-01-24T10:13+0000

2024-01-24T10:13+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083101351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc018d0ff93a53b1debfd4faaecda8fa.jpg

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنه "لم يبق في اتفاقيات جنيف والقانون الدولي مادة لم تخرقها إسرائيل في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني".وأدانت الوزارة، "حرب الإبادة الجماعية التي ترتكيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم 110 على التوالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يبيد كل شيء في المناطق الحدودية لـ قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240124/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-توقف-الحرب-في-غزة-سيثير-حزب-الله-ضدنا-في-الشمال-1085352229.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم العربي