https://sputnikarabic.ae/20240124/الإذاعة-الإسرائيلية-إذا-سقطت-خان-يونس-اقترب-الجيش-من-تفكيك-القوة-العسكرية-لـحماس-1085377244.html
الإذاعة الإسرائيلية: إذا سقطت خان يونس اقترب الجيش من تفكيك القوة العسكرية لـ"حماس"
الإذاعة الإسرائيلية: إذا سقطت خان يونس اقترب الجيش من تفكيك القوة العسكرية لـ"حماس"
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه "إذا سقطت مدينة خان يونس، اقترب الجيش الإسرائيلي من تفكيك القوة العسكرية لحركة حماس". 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T17:41+0000
2024-01-24T17:41+0000
2024-01-24T17:41+0000
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وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه "في حال افتقاد يحيى السنوار(رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة)، لمدينة خان يونس، خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن الجيش الإسرائيلي سيصبح قريبا تفكيك القوة العسكرية للحركة".وأوضحت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن "حركة حماس قوة منظمة وفي حال افتقادها مدينة خان يونس فإنه سيتم تفكيك القدرة العسكرية المنظمة للحركة الفلسطينية"، معربة عن أملها في حدوث ذلك خلال الأيام المقبلة.وفي السياق ذاته، ذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، أنه لا يمكنه التعهد بإعادة جميع المحتجزين أحياء، وهو ما جاء بحسب تسجيل صوتي مسرب نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.وكان التسريب من اجتماع عقده سموتريتش في مكتب حزب "الصهيونية الدينية" برئاسته في الكنيست، وقال الوزير الإسرائيلي: "لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع المختطفين أحياء إلى بيوتهم".وأضاف: "لا أعرف كيف أتعهد بذلك، لا أعرف كيف ألتزم، أن أنظر إلى أي شخص وأخبره أنني سأعيد ابنك حيًا".وخلال الساعات الأخيرة، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الإذاعة الإسرائيلية: إذا سقطت خان يونس اقترب الجيش من تفكيك القوة العسكرية لـ"حماس"
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه "إذا سقطت مدينة خان يونس، اقترب الجيش الإسرائيلي من تفكيك القوة العسكرية لحركة حماس".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه "في حال افتقاد يحيى السنوار(رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة)، لمدينة خان يونس، خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن الجيش الإسرائيلي سيصبح قريبا تفكيك القوة العسكرية للحركة".
وأوضحت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن "حركة حماس قوة منظمة وفي حال افتقادها مدينة خان يونس فإنه سيتم تفكيك القدرة العسكرية المنظمة للحركة الفلسطينية"، معربة عن أملها في حدوث ذلك خلال الأيام المقبلة.
وفي السياق ذاته، ذكر وزير المالية الإسرائيلي
بتسلئيل سموتريتش، لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، أنه لا يمكنه التعهد بإعادة جميع المحتجزين أحياء، وهو ما جاء بحسب تسجيل صوتي مسرب نشرته صحيفة
"إسرائيل اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.
وكان التسريب من اجتماع عقده سموتريتش في مكتب حزب "الصهيونية الدينية" برئاسته في الكنيست، وقال الوزير الإسرائيلي: "لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع المختطفين أحياء إلى بيوتهم".
وأضاف: "لا أعرف كيف أتعهد بذلك، لا أعرف كيف ألتزم، أن أنظر إلى أي شخص وأخبره أنني سأعيد ابنك حيًا".
وخلال الساعات الأخيرة، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة،
مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.