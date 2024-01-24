https://sputnikarabic.ae/20240124/الجيش-الإسرائيلي-يدرس-توزيع-صواريخ-مضادة-للدبابات-على-المستوطنات-في-الضفة-1085376274.html

الجيش الإسرائيلي يدرس توزيع صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنات في الضفة

الجيش الإسرائيلي يدرس توزيع صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنات في الضفة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يدرس توزيع صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنات في الضفة الغربية. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T16:57+0000

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وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في سياق محاولة التصدي لهجوم مماثل للهجوم الذي شنته حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقالت في هذا الصدد: "يدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية تسليح الوحدات الاحتياطية في المستوطنات المعزولة وتلك المتاخمة للبلدات الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات".وأضافت: "تهدف الخطوة المقترحة، التي أكد الجيش أنها قيد المراجعة، إلى التعامل مع سيناريو يقوم فيه الإرهابيون بمداهمة المستوطنات بالسيارات، على غرار ما حدث في المذبحة التي وقعت في غلاف غزة في 7 أكتوبر".وتابعت "هآرتس": "حتى الآن جرت مناقشات لم يعرب فيها القادة عن معارضتهم لهذه الخطوة، وهي الآن تخضع لموافقة المستوى الأعلى في الجهاز الأمني".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20231108/أبو-الغيط-سكوت-العالم-على-تسليح-المستوطنين-في-الضفة-الغربية-أمر-مخز-1082941704.html

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