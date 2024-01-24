https://sputnikarabic.ae/20240124/الجيش-الإسرائيلي-يقول-إنه-نجح-في-تدمير-أكبر-مصنع-للصواريخ-في-قطاع-غزة-1085355281.html

الجيش الإسرائيلي يعلن نجاحه بتدمير "أكبر مصنع للصواريخ" في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن نجاحه بتدمير "أكبر مصنع للصواريخ" في قطاع غزة

زعم الجيش الإسرائيلي، "تدمير ما وصفه بأنه أكبر مصنع للصواريخ يعثر عليه حتى الآن في قطاع غزة". 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T09:06+0000

2024-01-24T09:06+0000

2024-01-24T09:46+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "المصنع موجود تحت الأرض، وتم الوصول إليه من خلال عدة أنفاق"، حسب زعمه.يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا خلال القتال في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة.وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن حزنه الشديد جراء مقتل 21 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة. ووصف عبر منصة "إكس"، هذا اليوم بأنه "أحد أصعب الأيام التي عاشتها إسرائيل منذ بدء الحرب مع قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الحادثة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة. وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240123/نتنياهو-المرحلة-الثالثة-من-الحرب-على-غزة-تستغرق-6-أشهر-1085336517.html

https://sputnikarabic.ae/20240124/وزير-الخارجية-الإيراني-نطاق-الحرب-في-غزة-قد-اتسع-في-المنطقة-1085350081.html

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