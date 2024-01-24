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حاكم بيلغورود يعلن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة "إيل-76"
https://sputnikarabic.ae/20240124/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-ارتكب-عملا-همجيا-بإسقاط-إيل-76--1085361358.html
الخارجية الروسية: نظام كييف ارتكب عملا همجيا بإسقاط "إيل-76"
الخارجية الروسية: نظام كييف ارتكب عملا همجيا بإسقاط "إيل-76"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف ارتكب عملًا همجيًا مجنونًا بإسقاط الطائرة الروسية "إيل-76". 24.01.2024, سبوتنيك عربي
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الخارجية الروسية: نظام كييف ارتكب عملا همجيا بإسقاط "إيل-76"

11:32 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 24.01.2024)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف ارتكب عملًا همجيًا مجنونًا بإسقاط الطائرة الروسية "إيل-76".
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