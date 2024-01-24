https://sputnikarabic.ae/20240124/الدفاع-الروسية-اعتراض-4-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-أوريول-الواقعة-جنوب-غرب-البلاد-1085348038.html

الدفاع الروسية: اعتراض 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة أوريول الواقعة جنوب غرب البلاد

الدفاع الروسية: اعتراض 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة أوريول الواقعة جنوب غرب البلاد

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة أوريول. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T05:46+0000

2024-01-24T05:46+0000

2024-01-24T05:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "صباح اليوم تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، مضيفا أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة أوريول".وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة أوريول، أندريه كليتشكوف عبر صفحته على منصة "تليغرام": الأصوات التي سُمعت في سماء أوريول هي نتيجة عمل وزارة الدفاع الروسية، ففي الصباح، تم تحييد طائرات مسيرة وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات إن الوضع تحت السيطرة"، موضحا أن هيئات الإغاثة انتشرت في مكان الحادث وشمال المقاطعة، لضمان سلامة السكان.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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