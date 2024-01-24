https://sputnikarabic.ae/20240124/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-أول-منظومة-سامب-تي-فرنسية-في-أوكرانيا--1085366092.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير أول منظومة "سامب-تي" فرنسية في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير أول منظومة "سامب-تي" فرنسية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير أول منظومة من طراز "سامب-تي" فرنسية الصنع في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T13:55+0000
2024-01-24T13:55+0000
2024-01-24T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء المدفعية الميكانيكي الحادي والثلاثين والسادس والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ونظام الصواريخ المضادة للطائرات سامب- تي الفرنسية الصنع".وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه تقدر بنحو 50 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات ومدفعا من طراز "دي-20".وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 51 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعة خيرسون، ومقاطعة زابوروجيه".تم تصميم نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" لتوفير الدفاع الجوي للقوات والتشكيلات الآلية في أثناء الحركة، فضلاً عن توفير غطاء دفاع جوي للأجسام الثابتة.
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تدمير أول منظومة "سامب-تي" فرنسية في أوكرانيا
13:55 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 14:21 GMT 24.01.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير أول منظومة من طراز "سامب-تي" فرنسية الصنع في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء المدفعية الميكانيكي الحادي والثلاثين والسادس والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ونظام الصواريخ المضادة للطائرات سامب- تي الفرنسية الصنع".
وأضاف البيان: "على محور زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، تجمعات لأفرد من اللواء الميكانيكي 33 واللواء الجبليي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الثالث من الحرس الوطني الأوكراني، في مناطق بلدات رابوتينو وستيبوفوي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه تقدر بنحو 50 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات ومدفعا من طراز "دي-20".
وأضافت الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس" وصاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو".
وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 51 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعة خيرسون، ومقاطعة زابوروجيه".
وأشار البيان إلى أن "خسائر نظام كييف على محور خيرسون بلغت 60 عسكريا، وسبع سيارات بالإضافة إلى مدفع مضاد للطائرات "زي أو-23".
تم تصميم نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" لتوفير الدفاع الجوي للقوات والتشكيلات الآلية في أثناء الحركة، فضلاً عن توفير غطاء دفاع جوي للأجسام الثابتة.