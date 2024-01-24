https://sputnikarabic.ae/20240124/الدوما-الروسي-طائرة-إيل-76-أخرى-تحمل-80-أسيرا-أوكرانيا-تم-تغيير-مسارها-بعد-الحادث-1085361252.html
الدوما الروسي: طائرة "إيل-76" أخرى تحمل 80 أسيرا أوكرانيا تم تغيير مسارها بعد الحادث
الدوما الروسي: طائرة "إيل-76" أخرى تحمل 80 أسيرا أوكرانيا تم تغيير مسارها بعد الحادث
أعلن النائب ورئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف أن طائرة "إيل 76" ثانية كانت متوجهة بنفس المسار الذي سلكته الطائرة المنكوبة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T11:30+0000
2024-01-24T11:30+0000
2024-01-24T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار كارتوبولوف خلال كلمة له أمام مجلس الدوما الروسي إلى أن الطائرة الثانية التابعة للقوات الجوية الروسية غيرت مسارها على الفور بعد إبلاغها بذلك.وتابع رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي بالقول إن طائرة النقل الثانية كانت تحمل على متنها 80 أسيرا أوكرانيا وكانوا متوجهين إلى منطقة تبادل الأسرى.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
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روسيا
الدوما الروسي: طائرة "إيل-76" أخرى تحمل 80 أسيرا أوكرانيا تم تغيير مسارها بعد الحادث
11:30 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 24.01.2024)
أعلن النائب ورئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف أن طائرة "إيل 76" ثانية كانت متوجهة بنفس المسار الذي سلكته الطائرة المنكوبة.
وأشار كارتوبولوف خلال كلمة له أمام مجلس الدوما الروسي إلى أن الطائرة الثانية التابعة للقوات الجوية الروسية غيرت مسارها على الفور بعد إبلاغها بذلك.
وتابع رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي بالقول إن طائرة النقل الثانية كانت تحمل على متنها 80 أسيرا أوكرانيا وكانوا متوجهين إلى منطقة تبادل الأسرى.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.