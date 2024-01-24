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حاكم بيلغورود يعلن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة "إيل-76"
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الدوما-الروسي-طائرة-إيل-76-أخرى-تحمل-80-أسيرا-أوكرانيا-تم-تغيير-مسارها-بعد-الحادث-1085361252.html
الدوما الروسي: طائرة "إيل-76" أخرى تحمل 80 أسيرا أوكرانيا تم تغيير مسارها بعد الحادث
الدوما الروسي: طائرة "إيل-76" أخرى تحمل 80 أسيرا أوكرانيا تم تغيير مسارها بعد الحادث
أعلن النائب ورئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف أن طائرة "إيل 76" ثانية كانت متوجهة بنفس المسار الذي سلكته الطائرة المنكوبة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T11:30+0000
2024-01-24T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار كارتوبولوف خلال كلمة له أمام مجلس الدوما الروسي إلى أن الطائرة الثانية التابعة للقوات الجوية الروسية غيرت مسارها على الفور بعد إبلاغها بذلك.وتابع رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي بالقول إن طائرة النقل الثانية كانت تحمل على متنها 80 أسيرا أوكرانيا وكانوا متوجهين إلى منطقة تبادل الأسرى.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
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الدوما الروسي: طائرة "إيل-76" أخرى تحمل 80 أسيرا أوكرانيا تم تغيير مسارها بعد الحادث

11:30 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 24.01.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي في موسكو
مبنى مجلس الدوما الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن النائب ورئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف أن طائرة "إيل 76" ثانية كانت متوجهة بنفس المسار الذي سلكته الطائرة المنكوبة.
وأشار كارتوبولوف خلال كلمة له أمام مجلس الدوما الروسي إلى أن الطائرة الثانية التابعة للقوات الجوية الروسية غيرت مسارها على الفور بعد إبلاغها بذلك.
وتابع رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي بالقول إن طائرة النقل الثانية كانت تحمل على متنها 80 أسيرا أوكرانيا وكانوا متوجهين إلى منطقة تبادل الأسرى.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
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