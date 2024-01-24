https://sputnikarabic.ae/20240124/الطائرة-المقاتلة-الوطنية-التركية-كان-من-الجيل-الخامس-1085359289.html
الطائرة المقاتلة الوطنية التركية "كان" من الجيل الخامس
الطائرة المقاتلة الوطنية التركية "كان" من الجيل الخامس
الطائرة المقاتلة الوطنية التركية KAAN من الجيل الخامس
2024-01-24T10:58+0000
2024-01-24T10:58+0000
2024-01-24T10:58+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085357178_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db7c2928e680dc273665684dea56169e.jpg
وتم الكشف علناً عن مشروع المقاتلة "كان" في العام الماضي، ليكون أحد أهم المشاريع في تاريخ تركيا، حيث ظهرت الطائرة الحربية لأول مرة على المدرج وأكملت بنجاح أول اختبار لها بعد تشغيل محركاتها لأول مرة في منتصف مارس/ آذار الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085357178_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0a2d0ab4333377e192ced970f5519d53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطائرة المقاتلة الوطنية التركية kaan من الجيل الخامس، قآن، كان
الطائرة المقاتلة الوطنية التركية kaan من الجيل الخامس، قآن، كان
الطائرة المقاتلة الوطنية التركية "كان" من الجيل الخامس
توشك طائرات "كان" (KAAN) المقاتلة من الجيل الخامس في تركيا على إجراء رحلات تجريبية، ما يخلق علامة فارقة مهمة في تطوير صناعة الدفاع في البلاد. تعرف على الخصائص الفنية للطائرة المقاتلة الوطنية التركية "KAAN" من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
وتم الكشف علناً عن مشروع المقاتلة "كان" في العام الماضي، ليكون أحد أهم المشاريع في تاريخ تركيا، حيث ظهرت الطائرة الحربية لأول مرة على المدرج وأكملت بنجاح أول اختبار لها بعد تشغيل محركاتها لأول مرة في منتصف مارس/ آذار الماضي.