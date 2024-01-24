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https://sputnikarabic.ae/20240124/الطائرة-المقاتلة-الوطنية-التركية-كان-من-الجيل-الخامس-1085359289.html
الطائرة المقاتلة الوطنية التركية "كان" من الجيل الخامس
الطائرة المقاتلة الوطنية التركية "كان" من الجيل الخامس
الطائرة المقاتلة الوطنية التركية KAAN من الجيل الخامس
2024-01-24T10:58+0000
2024-01-24T10:58+0000
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وتم الكشف علناً عن مشروع المقاتلة "كان" في العام الماضي، ليكون أحد أهم المشاريع في تاريخ تركيا، حيث ظهرت الطائرة الحربية لأول مرة على المدرج وأكملت بنجاح أول اختبار لها بعد تشغيل محركاتها لأول مرة في منتصف مارس/ آذار الماضي.
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الطائرة المقاتلة الوطنية التركية kaan من الجيل الخامس، قآن، كان
الطائرة المقاتلة الوطنية التركية kaan من الجيل الخامس، قآن، كان

الطائرة المقاتلة الوطنية التركية "كان" من الجيل الخامس

10:58 GMT 24.01.2024
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توشك طائرات "كان" (KAAN) المقاتلة من الجيل الخامس في تركيا على إجراء رحلات تجريبية، ما يخلق علامة فارقة مهمة في تطوير صناعة الدفاع في البلاد. تعرف على الخصائص الفنية للطائرة المقاتلة الوطنية التركية "KAAN" من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
لطائرة المقاتلة الوطنية التركية KAAN من الجيل الخامس - سبوتنيك عربي
لطائرة المقاتلة الوطنية التركية KAAN من الجيل الخامس - سبوتنيك عربي
وتم الكشف علناً عن مشروع المقاتلة "كان" في العام الماضي، ليكون أحد أهم المشاريع في تاريخ تركيا، حيث ظهرت الطائرة الحربية لأول مرة على المدرج وأكملت بنجاح أول اختبار لها بعد تشغيل محركاتها لأول مرة في منتصف مارس/ آذار الماضي.
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