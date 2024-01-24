https://sputnikarabic.ae/20240124/العراق-يعلن-عن-إنشاء-مدينة-متخصصة-بالصناعات-الدوائية-1085377579.html
العراق يعلن عن إنشاء مدينة متخصصة بالصناعات الدوائية
العراق يعلن عن إنشاء مدينة متخصصة بالصناعات الدوائية
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الأربعاء، عن مشروع لإنشاء مدينة صناعية متخصصة بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في العاصمة بغداد. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدثة باسم وزارة الصناعة، ضحى الجبوري، قولها بأنه "لم يتم إنجاز مشروع إنشاء مدينة صناعية في أطراف بغداد على الرغم من المحادثات المستمرة لتخصيص أراض لهذا الغرض".وأضافت الجبوري أن "الوزارة خصصت أرضا تابعة لإحدى تشكيلاتها وهي الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية(سامراء)، بمساحة 285 دونما في ناحية اليوسفية، أوائل عام 2023، بهدف إنشاء مدينة تخصصية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ضمن جهود الحكومة لإنجاح مشروع توطين الصناعات الدوائية في العراق".وأفادت المتحدثة بأن العمل على توفير متطلبات إنشاء وتطوير المشروع كان يسير بوتيرة سريعة ووصل إلى مراحل متقدمة، إلا أن بعض المعوقات القانونية ظهرت خلال مرحلة إعداد المتطلبات، معربة عن أملها في أن تنتهي في الربع الأول من العام الحالي.يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، تحدثت تقارير أمريكية، عن أن اختبارا أظهر وجود دواء هندي لعلاج حالات البرد لدى الأطفال يباع في العراق ملوث بمواد كيميائية سامة.وأفادت التقارير بأن هذا الكشف يعد ضمن سلسلة من الاكتشافات المثيرة للقلق حول الأدوية التي يستخدمها الأطفال في جميع أنحاء العالم، حيث أن زجاجة واحدة من الدواء المسمى "كولد آوت" تم شراؤها من صيدلية في بغداد، في مارس/ آذار الماضي، كانت تحتوي على 2.1% من مادة "غلايكول الإثيلين"، بحسب نتائج الفحص.
https://sputnikarabic.ae/20240124/البرلمان-العراقي-يهدد-باعتبار-الحكومة-مخالفة-للتشريعات-ما-لم-تخرج-القوات-الأمريكية-من-البلاد-1085361544.html
https://sputnikarabic.ae/20240121/وزير-السياحة-السوري-يؤكد-لـسبوتنيك-حرص-سوريا-والعراق-على-تطوير-التعاون-المشترك-1085239994.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, علوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, علوم, الأخبار
العراق يعلن عن إنشاء مدينة متخصصة بالصناعات الدوائية
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الأربعاء، عن مشروع لإنشاء مدينة صناعية متخصصة بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
(واع) عن المتحدثة باسم وزارة الصناعة، ضحى الجبوري، قولها بأنه "لم يتم إنجاز مشروع إنشاء مدينة صناعية في أطراف بغداد على الرغم من المحادثات المستمرة لتخصيص أراض لهذا الغرض".
وأضافت الجبوري أن "الوزارة خصصت أرضا تابعة لإحدى تشكيلاتها وهي الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية(سامراء)، بمساحة 285 دونما في ناحية اليوسفية، أوائل عام 2023، بهدف إنشاء مدينة تخصصية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ضمن جهود الحكومة لإنجاح مشروع توطين الصناعات الدوائية في العراق".
وأفادت المتحدثة بأن العمل على توفير متطلبات إنشاء وتطوير المشروع كان يسير بوتيرة سريعة ووصل إلى مراحل متقدمة، إلا أن بعض المعوقات القانونية ظهرت خلال مرحلة إعداد المتطلبات، معربة عن أملها في أن تنتهي في الربع الأول من العام الحالي.
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، تحدثت تقارير أمريكية، عن أن اختبارا أظهر وجود دواء هندي لعلاج حالات البرد لدى الأطفال يباع في العراق ملوث بمواد كيميائية سامة.
وأفادت التقارير بأن هذا الكشف يعد ضمن سلسلة من الاكتشافات المثيرة للقلق حول الأدوية التي يستخدمها الأطفال في جميع أنحاء العالم، حيث أن زجاجة واحدة من الدواء المسمى "كولد آوت" تم شراؤها من صيدلية في بغداد، في مارس/ آذار الماضي، كانت تحتوي على 2.1% من مادة "غلايكول الإثيلين"، بحسب نتائج الفحص.