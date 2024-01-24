https://sputnikarabic.ae/20240124/القسام-وسرايا-القدس-تقصفان-خط-إمداد-للجيش-الإسرائيلي-في-جباليا-فيديو-1085374668.html
"القسام" و"سرايا القدس" تقصفان خط إمداد للجيش الإسرائيلي في جباليا... فيديو
"القسام" و"سرايا القدس" تقصفان خط إمداد للجيش الإسرائيلي في جباليا... فيديو
نشرت "سرايا القدس"، اليوم الأربعاء، على صفحتها في "تلغرام" مشاهد من استهداف خط إمداد وسير آليات للجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون شرق جباليا. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T16:05+0000
2024-01-24T16:05+0000
2024-01-24T16:05+0000
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وبحسب "سرايا القدس" فإنهم بالاشتراك مع كتائب "القسام" قصفوا إمداد قوات العدو شرق جباليا".وأضافت "سرايا القدس" في ظهر اليوم: "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خانيونس".وقالت "القسام" في بيان لها عبر صفحتها في "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف دبابة و جرافتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".وأضافت: "كتائب القسام تدك تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم".
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي
"القسام" و"سرايا القدس" تقصفان خط إمداد للجيش الإسرائيلي في جباليا... فيديو
نشرت "سرايا القدس"، اليوم الأربعاء، على صفحتها في "تلغرام" مشاهد من استهداف خط إمداد وسير آليات للجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون شرق جباليا.
وبحسب "سرايا القدس" فإنهم بالاشتراك مع كتائب "القسام" قصفوا إمداد قوات العدو شرق جباليا".
وقالت "سرايا القدس" في بين سابق، من اليوم: "في عملية مشتركة استهدف مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام دبابة عسكرية صهيونية بقذيفة "ياسين 105" في محور التقدم المعسكر الغربي بخانيونس".
وأضافت "سرايا القدس" في ظهر اليوم: "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خانيونس".
ونشرت مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية من نوع درون التي سيطرت عليها سرايا القدس في سماء مدينة غزة.
وقالت "القسام" في بيان لها عبر صفحتها في "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف دبابة و جرافتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وأضافت: "كتائب القسام تدك تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم".