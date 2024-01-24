عربي
لافروف: روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76"
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/برلماني-أوكراني-ينتقد-صمت-سلطات-بلاده-بعد-استهداف-إيل-76-1085376394.html
برلماني أوكراني ينتقد صمت سلطات بلاده بعد إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية
برلماني أوكراني ينتقد صمت سلطات بلاده بعد إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية
انتقد النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونشارينكو، اليوم الأربعاء، السلطات الأوكرانية لصمتها بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76" وعلى متنها أسرى حرب... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T16:55+0000
2024-01-24T17:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103608/85/1036088577_0:289:3076:2019_1920x0_80_0_0_72337bb22111e2acf7588c96750a0f5f.jpg
وكتب غونشارينكو عبر قناته على "تلغرام": "مرة أخرى، يمكنك أن تناديني بأسماء، وتكتب ما تريد، لكن حقيقة أن الجميع يجلسون ويصمتون لن تتغير، وزير الدفاع قد اختفى".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل عملية تبادل.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الخارجية-الروسية-استهداف-كييف-طائرة-إيل-76-متعمد--1085373324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103608/85/1036088577_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_048af5c257c86ed3c4bc99db37de18fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

برلماني أوكراني ينتقد صمت سلطات بلاده بعد إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية

16:55 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 17:13 GMT 24.01.2024)
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورإحدى طائرات "إيليوشين"
إحدى طائرات إيليوشين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انتقد النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونشارينكو، اليوم الأربعاء، السلطات الأوكرانية لصمتها بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76" وعلى متنها أسرى حرب أوكرانيون.
وكتب غونشارينكو عبر قناته على "تلغرام": "مرة أخرى، يمكنك أن تناديني بأسماء، وتكتب ما تريد، لكن حقيقة أن الجميع يجلسون ويصمتون لن تتغير، وزير الدفاع قد اختفى".

وتابع: "الجميع جالسون وصامتون، ويراقبون وينتظرون شخصًا يلقى اللوم عليه في كل شيء، إنهم (السلطات) يتقاسمون المناصب ويفكرون الآن في من سيطردونه".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
الخارجية الروسية: استهداف كييف طائرة "إيل-76" كان متعمدا
15:20 GMT
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل عملية تبادل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. السيسي يرد على "أكاذيب إسرائيل" بشأن غزة... ضور وفيديو14:20 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала