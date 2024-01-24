https://sputnikarabic.ae/20240124/برلماني-أوكراني-ينتقد-صمت-سلطات-بلاده-بعد-استهداف-إيل-76-1085376394.html

برلماني أوكراني ينتقد صمت سلطات بلاده بعد إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية

برلماني أوكراني ينتقد صمت سلطات بلاده بعد إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية

انتقد النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونشارينكو، اليوم الأربعاء، السلطات الأوكرانية لصمتها بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76" وعلى متنها أسرى حرب... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T16:55+0000

2024-01-24T16:55+0000

2024-01-24T17:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وكتب غونشارينكو عبر قناته على "تلغرام": "مرة أخرى، يمكنك أن تناديني بأسماء، وتكتب ما تريد، لكن حقيقة أن الجميع يجلسون ويصمتون لن تتغير، وزير الدفاع قد اختفى".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل عملية تبادل.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.

https://sputnikarabic.ae/20240124/الخارجية-الروسية-استهداف-كييف-طائرة-إيل-76-متعمد--1085373324.html

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