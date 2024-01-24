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الدفاع الروسية: نظام كييف على علم مسبق بنقل أسرى أوكرانيين إلى مطار بيلغورود
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تحطم الطائرة "إل-76"
تحطم الطائرة "إل-76"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T12:20+0000
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.اقرأ أيضا - الخارجية الروسية: نظام كييف ارتكب عملا همجيا بإسقاط "إيل-76"ما الذي نعرفه حول تحطم الطائرة "إل-76" في مقاطعة بيلغورود الروسيةاقرأ أيضا - الدوما الروسي: طائرة "إيل-76" أخرى تحمل 80 أسيرا أوكرانيا تم تغيير مسارها بعد الحادثوالمزيد على - وسائل إعلام أوكرانية تحذف أخبارا نشرتها حول مسؤولية كييف عن إسقاط الطائرة "إيل-76"وأيضا - حاكم بيلغورود يعلن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة "إيل-76"
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انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, инфографика

تحطم الطائرة "إل-76"

12:20 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 12:26 GMT 24.01.2024)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
اقرأ أيضا - الخارجية الروسية: نظام كييف ارتكب عملا همجيا بإسقاط "إيل-76"

ما الذي نعرفه حول تحطم الطائرة "إل-76" في مقاطعة بيلغورود الروسية

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 9 روس و65 أسيرا أوكرانيا
تحطمت "إيل-76" في حوالي الساعة11:00 بتوقيت موسكو خلال رحلة مجدولة. كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، تم أخذهم للتبادل، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 مرافقين.
تحطمت الطائرة على بعد 5-6 كيلومترات من قرية يابلونوفو في منطقة كوروشانسكي. وقال سكان قرية يابلونوفو في بيلغورود إنهم سمعوا انفجارين على بعد دقيقة واحدة.
لم يتم الإعلان رسميا عن أسباب الكارثة.
تم إرسال أطقم الإسعاف ورجال الإطفاء والشرطة إلى موقع التحطم، كما يعمل المحققون ورجال الإنقاذ هناك. ذهب فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود، إلى المكان.
توجهت لجنة القوات الجوية الروسية إلى المنطقة لمعرفة أسباب الكارثة.
قال غلادكوف إن جميع من كانوا على متن الطائرة المحطمة إيل 76 قتلوا.
اقترح النائب في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إعداد نداء إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ فيما يتعلق بالحادث.
تحطم الطائرة إل-76 - سبوتنيك عربي
تحطم الطائرة إل-76 - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - الدوما الروسي: طائرة "إيل-76" أخرى تحمل 80 أسيرا أوكرانيا تم تغيير مسارها بعد الحادث
والمزيد على - وسائل إعلام أوكرانية تحذف أخبارا نشرتها حول مسؤولية كييف عن إسقاط الطائرة "إيل-76"
وأيضا - حاكم بيلغورود يعلن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة "إيل-76"
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