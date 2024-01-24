https://sputnikarabic.ae/20240124/تركيا-تأمل-من-أن-تفي-واشنطن-بوعدها-بشأن-طائرات-إف-16-بعد-موافقتها-على-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1085348507.html
تركيا تأمل من أن تفي واشنطن بوعدها بشأن طائرات إف-16 بعد موافقتها على انضمام السويد إلى الناتو
تركيا تأمل من أن تفي واشنطن بوعدها بشأن طائرات إف-16 بعد موافقتها على انضمام السويد إلى الناتو
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الأربعاء، أن تركيا تتوقع من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يفي بوعده بشأن صفقة الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" بعد موافقة... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T06:51+0000
2024-01-24T06:51+0000
2024-01-24T06:51+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "حرييت" التركية في منشور لها أن بعد موافقة البرلمان التركي على تأمل أنقرة أن تقوم واشنطن بالإيفاء بوعودها، مضيفة أن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت الصحيفة إنه "يجب إرسال الإخطار الرسمي بالبيع المخطط لـ 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" إلى الكونغرس وبما أن تركيا عضو في الناتو وبحسب القواعد، يبدأ تاريخ الإخطار الرسمي بفترة انتظار مدتها 15 يومًا.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أنها تدعم صفقة طائرات "إف 16" مع تركيا، لكن بعض أعضاء الكونغرس يربطون الموافقة عليها بتأييد أنقرة لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نتوقع انضمام السويد إلى حلف الناتو في القريب العاجل ولكن لا يمكن تحديد وقت معين".وخلال مباحثاتهما الهاتفية الأخيرة، ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن، عضوية السويد في "الناتو" وطلب تركيا شراء مقاتلات "إف 16" أمريكية.يذكر أن تركيا طلبت شراء 40 من مقاتلات "إف - 16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها، منذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/ نيسان، لكن السويد لا تزال تنتظر موافقة تركيا للانضمام إلى الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20240123/البرلمان-التركي-يصادق-على-مشروع-قانون-لانضمام-السويد-إلى-حلف-الناتو-1085343060.html
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العالم
تركيا تأمل من أن تفي واشنطن بوعدها بشأن طائرات إف-16 بعد موافقتها على انضمام السويد إلى الناتو
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الأربعاء، أن تركيا تتوقع من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يفي بوعده بشأن صفقة الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" بعد موافقة البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى الناتو.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية في منشور لها أن بعد موافقة البرلمان التركي على تأمل أنقرة أن تقوم واشنطن بالإيفاء بوعودها، مضيفة أن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الصحيفة إنه "يجب إرسال الإخطار الرسمي بالبيع المخطط لـ 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" إلى الكونغرس وبما أن تركيا عضو في الناتو وبحسب القواعد، يبدأ تاريخ الإخطار الرسمي بفترة انتظار مدتها 15 يومًا.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أنها تدعم صفقة طائرات "إف 16" مع تركيا، لكن بعض أعضاء الكونغرس يربطون الموافقة عليها بتأييد أنقرة لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نتوقع انضمام السويد إلى حلف الناتو
في القريب العاجل ولكن لا يمكن تحديد وقت معين".
وخلال مباحثاتهما الهاتفية الأخيرة، ناقش الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن، عضوية السويد في "الناتو" وطلب تركيا شراء مقاتلات "إف 16" أمريكية.
يذكر أن تركيا طلبت شراء 40 من مقاتلات
"إف - 16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها، منذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف
، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/ نيسان، لكن السويد لا تزال تنتظر موافقة تركيا للانضمام إلى الحلف.